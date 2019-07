Stiri pe aceeasi tema

- ■ specialistii Directiei de Sanatate Publica au dezinfectat fintinile din mai multe localitati afectate de inundatii Inundatiile din ultimele zile au dus la colmatarea fintinilor din localitatile afectate, ceea ce a determinat autoritatile sa colaboreze atit cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta,…

- Milu Timoce, unul dintre cei doi avocați ai Adelei Golea, a depus apel la Judecatorie. „E normal sa o atacam. Nu e doar o hotarâre netemeinica și nelegala, ci profund nedreapta. Doamna Golea este în dubii daca mai dorește sa continue procesul cu apel. Din pacate și-a…

- Adela Golea, fosta șefa de la Unitatea de Primiri Urgențe Cluj, care a cerut subordonaților sa se ocupe mai intai de cazurile grave și apoi de șoferii bauți, este aparata de colegi. Adela Golea a primit un an și noua luni de inchisoare cu suspendare, pentru favorizarea infractorului și instigare la…

- Directorul medical al Unitatii de Primiri Urgente Cluj, Adela Golea, a primit o condamnare de un an si noua luni de inchisoare cu suspendare, din partea unei instante a Judecatoriei Cluj. Golea a fost acuzata de abuz in serviciu pentru ca le-ar fi cerut angajatilor sa se ocupe in primul rand de pacientii…

- Intr-un raspuns scris transmis la solicitarea AGERPRES, Prefectura Arad arata ca stadiul evaluarii suprafetelor agricole calamitate este de 90%, iar echipele comitetelor locale pentru situatii de urgenta si ale Directiei pentru Agricultura Arad sunt in continuare pe teren. Conform Prefecturii, pana…

- Directia de Sanatate Publica Suceava colaboreaza cu unitatile administrative teritoritoriale Arbore si Marginea pentru aplicarea actiunilor din planul de masuri pentru asigurarea asistentei medicale in zonele afectate de inundatii. Pentru a preintampina aparitia de epidemii, reprezentantii Directiei…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Aiud anunta ca in perioada 10 – 21 iunie 2019, se fac inscrieri la Cresa Aiud, pentru anul scolar 2019 – 2020. Cererile tip pentru inscriere se pot ridica incepand cu data de 03 iunie 2019 de la sediul Direcției de Asistența Sociala a Municipiului Aiud, str.…

- O alta hotarare adoptata de consilierii judeteni este cea privind atribuirea in folosința gratuita a unui spațiu cu suprafata utila de 36,28 mp, la etajul IV al imobilului situat in municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat in domeniul public al județului Giurgiu, Agenției Naționale pentru…