- 'La aceasta ora se desfasoara 13 perchezitii la domiciliile mai multor persoane banuite de evaziune fiscala, precum si la punctele de lucru ale firmelor administrate de acestia. Perchezitiile se desfasoara in judetul Ilfov, in municipiul Bucuresti si Pitesti. Vor fi puse in executare trei…

- Politistii ilfoveni fac, miercuri, 13 perchezitii in Bucuresti, Pitesti si judetul Ilfov la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, intr-un dosar coordonat de Parchetul de langa Tribunalul Ilfov, a anuntat IPJ Ilfov, conform Agerpres.Citește și: Victor Ponta s-a DEZLANȚUIT la…

- Politistii din Prahova fac, miercuri, cinci perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor. Prejudiciul cauzat este estimat la peste aproape 400.000 de lei.Politistii de investigare a criminalitatii economice din Inspectoratul Judetean de Politie Prahova fac, miercuri,…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii din Ilfov au efectuat, miercuri dimineata, 19 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Ilfov si Braila in vederea destructurarii a doua grupari infractionale specializate in contrafacere, evaziune fiscala si contrabanda, se arata intr-un…

- Politistii din municipiul Campulung Muscel efectueaza, joi, cinci perchezitii intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de furt calificat, trei suspecti urmand sa fie condusi la audieri, conform agerpres.ro. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, descinderile…

- Politistii brasoveni de investigare a criminalitatii economice au desfasurat, miercuri, sase perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal de evaziune fiscala in domeniul contructiilor de locuinte, cu un prejudiciu estimat de aproape 4 milioane de lei. Potrivit Inspectoratului de Politie…

- Aproape 200 de perchezitii au loc joi dimineata in 19 judete si in Capitala, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala, fiind vizate 103 persoane. Doua firme fantoma cu sediul in judetul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau…

- Aproape 200 de perchezitii au loc joi dimineata in 19 judete si in Capitala, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala, fiind vizate 103 persoane."In aceasta dimineata, politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea…