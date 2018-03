Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a afirmat luni ca a participa la evenimente "oficiale" organizate de SRI, precum cele de ziua nationala, dar a sustinut ca nu a fost niciodata la "ziua niciunui sef" din serviciul secret si nici nu a "taiat vreun porc" la SRI.

- Cinci barbați din județul Iași au cazut intr-o fosa septica, in urma unei incaierari. Unul dintre tineri a ajuns la spital din cauza unei pneumonii pe care a dezvoltat-o in timpul petrecut in fosa septica.

- Crima in cartierul clujean Manaștur, pe strada Mehedinți. Un tanar in varsta de 23 de ani și-ar fi aruncat bunica de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Ulterior și-a desfigurat bunicul in bataie. Incidentul a avut loc vineri dimineața, povestesc vecinii. Tanarul și-ar fi luat bunica,…

- Educatoarea din Timisoara care si-a omorat fetita de 4 ani in noaptea de marti spre miercuri a fost trasportata la spital dupa ce ar fi baut erbicid in incercarea de a se sinucide. In timp ce politistii faceau cercetari la fata locului, femeii i s-a facut rau, iar aceasta le-a spus celor prezenti ca…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a transmis, dupa audierea lui Florian Coldea in Comisia SRI, ca raspunsurile date de acesta reprezinta o bataie de joc la adresa miilor de romani ascultati, fugariti si condamnati abuziv si ca acum intelege de ce a fost arestat, ca sa nu fie deranjat Coldea.

- In minutul 12 al partidei dintre Viitorul și FCSB, din prima etapa a play-off-ului, la scorul de 0-0, Tudor Baluța a avut nevoie de ingrijiri medicale. Fundașul de 18 ani al Viitorului a sarit la cap cu Dennis Man, iar jucatorul roș-albaștrilor l-a lovit cu capul in gura. Tudor Baluța a cazut la pamant…

- In timp ce bucureștenii platesc intrețineri umflate, din cauza pierderilor- in depozitele Regiei sunt 20.042 de metri liniari de țeava achiziționata acum opt ani. Primaria a explicat ca, conducta achiționata pentru implementarea celor patru proiecte se afla in Depozitul RADET...

- Doi cetațeni romani au fost arestați duminica in zona gradinii zoologice Hasehaide din Berlin, fiind suspectați ca au taiat o capra Angora. Asupra unuia dintre suspecți a fost gasit un cuțit cu s&...

- Doi romani au fost arestați in Germania, fiind acuzați ca au furat și apoi au omorat o capra gestanta de la o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Cei doi au fost surprinși duminica in timp ce fugeau din gradina zoologica Haseheide. Imediat, polșițiștii i-au arestat pe cei doi, sub privirile intrebatoare…

- O fata in varsta de 14 ani a fost prinsa sub trunchiul unui copac, dupa ce un tractor a acroșat arborele. Evenimentul s-a petrecut sambata, 17 februarie 2018, in localitatea Calmațuiu de Sus și a fost anunțat pe numarul unic de urgența 112 la ora 14:27, potrivit purtatorului de cuvant al ISU ”A.D. Ghica”…

- Luni seara, de la ora 20:00, pe Antena 1, incepe o noua editie a reality show-ului ,,Asia Express”. Pana in acest moment, vedetele care au acceptat aceasta provocare inedita s-au lovit de multe incercari in prima tara in care au ajuns, Vietnam. Fiecare dintre cele 6 echipe ramase in cursa a dus o lupta…

- Probele de la Asia Express nu sunt atat de ușoare pe cum se așteptau mulți. Pana in acest moment, vedetele care au acceptat aceasta provocare s-au lovit de multe incercari in prima țara in care au ajuns, Vietnam. Fiecare dintre cele 6 echipe ramase in cursa a dus o lupta continua cu propria persoana,…

- Asia Express. Fiecare dintre cele 6 echipe ramase in cursa a dus o lupta continua cu propria persoana, deoarece niciunul nu s-a așteptat ca prima destinație sa fie un test atat de dur. Competiția, adrenalina continua și condițiile extreme ii vor face, rand pe rand, sa cedeze, iar Dorian Popa va afla…

- Luni seara, de la ora 20:00, pe Antena 1, incepe o noua ediție a reality show-ului ,,Asia Express”. Pana in acest moment, vedetele care au acceptat aceasta provocare inedita s-au lovit de multe incercari in prima țara in care au ajuns, Vietnam.

- Unul dintre cei mai batrani copaci din Tara Galilor, un stejar care a fost probabil plantat acum 1.000 de ani pentru a marca o frontiera in timpul regelui Offa, s-a prabusit, informeaza BBC. Stejarul a fost vazut cazut la pamant pe campul din apropierea orasului Welshpool de catre un barbat numit "vanatorul…

- Transportatorii romani trebuie sa aștepte 60-90 zile pentru a putea realiza o programare in vederea depunerii documentelor necesare obținerii certificatelor de inmatriculare pentru autovehiculelor. In tot acest timp, transportatorii romani nu iși pot opera autovehiculele.

- O vanzatoare din Craiova a fost amenințata cu o sticla de un hoț. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, cand doi tineri au intrat in magazin, cu intenția de a fura. Camerele de supraveghere amplasate in incinta magazinului au surprins momentul in care unul dintre talhari a pus mana pe o sticla și…

- Barbatul care a batut un elev in sala de clasa sub privirile colegilor și a fost plasat sub control judiciar de procuror a beneficiat de o clemența suspecta din partea polițiștilor de la postul din Sinmihaiu Roman. Cristian Ailoae este cercetat penal intr-un alt dosar penal pentru vatamare corporala…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar, de 21 de ani, din Salaj, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si tulburarea ordinii si linistii publice. Conform oamenilor legii, la data de 2 februarie, în jurul orei 23:00,…

- DNA trebuie sa finalizeze in 3 luni dosarul mortii politistului B. Gigina Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Directia Nationala Anticoruptie are termen pâna la 1 mai sa finalizeze…

- Politistii din Teleorman au deschis un dosar de cercetare penala dupa ce o eleva de la o scoala din Alexandria a fost filmata snopind in bataie o colega, pe o strada din centrul Alexandriei, fara ca cineva sa intervina. Imaginile au fost postate pe Facebook. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de…

- O strada din Craiova, care masoara un kilometru, are parte de doua tipuri de asfalt, dar si de pamant. Angajatii Primariei au rebailitat 300 de metri, iar 300 de metri au ramas de pamant; restul este beton din perioada anilor ’80.

- Magistratii au pronuntat sentinta definitiva pentru Mihai Obreja, ciobanul vasluian condamnat pentru uciderea cu salbaticie a unui rival, in timpul unor lupte intre oieri pentru un loc de pasunat.

- Fostul presedinte Traian Basescu si-a exprimat regretul, joi, pentru moartea istoricului Neagu Djuvara, afirmand ca acesta i-a iubit pe romani si ca a lasat in urma sa dragostea pentru tara. "Drum bun Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara,…

- Ieșirea la ”una mica” dupa serviciu s-a transformat intr-un coșmar pentru un botoșanean de 34 de ani. Acesta locuiește in Catamaraști Deal, insa lucreaza la un service auto de la capatul Botoșaniului dinspre Curtești.

- Caz socant in orasul Simleul Silvaniei, judetul Salaj. Un politist si-a batut un coleg pana l-a desfigurat. Dupa o intalnire dedicata bilantului de an, politistii din Simleul Silvaniei au participat marti, la o masa festiva la Cabana Bradet din oras.

- Un meteorit care a cazut in apropierea orasul american Detroit a provocat un cutremur de doua grade pe scara Richter! Camerele de supraveghere au surprins momentul in care meteoritului cade aproape de periferia orasului.

- Mircea Gaidos, un agent de la Politia Oraseneasca Simleu Silvaniei a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost snopit in bataie de colegul sau, Ioan Onica. Agresiunea a avut loc marti, 16 ianuarie, dupa petrecere prilejuita de bilantul anual, cand politistii din zona Simleului au petrecut la Cabana…

- De parca scandalul iscat la nivel național de cazul polițistului pedofil din București n-ar fi fost de ajuns, un alt caz vine sa ”impopoțoneze” situația deloc frumoasa in care se afla Poliția Romana. De aceasta data, scandalul a izbucnit in Salaj, la Șimleu Silvaniei, unde doi polițiști s-au luat la…

- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza Agerpres, care citeaza EFE.

- Peste 59.500 de salariati si pensionari pot merge in 2018 la statiune in unitatile de tratament balnear ale Casei Nationale de Pensii Publice. Dintre acestia, doar circa 9.000 de romani vor putea beneficia gratuit de bilet la statiune. In unitațile de tratament balnear, proprietate a Casei Naționale…

- Sticla de la vitrina unde se aflau preparatele din carne s-a desprins și a cazut peste picioarele a doua persoane, o femeie aflata la cumparaturi impreuna cu copilul ei. Femeia a avut nevoie de ingrijiri medicale, iar piciorul lovit s-a vindecat dupa cateva zile. Din cauza umflaturilor aparute…

- Jurnalista Sorina Matei intervine in forța in scandalul polițistului-pedofil! Jurnalista il acuza pe premierul Mihai Tudose ca nu l-a demis pe Bogdan Despecu de la șefia Poliției Romane, deși acesta i-a recunoscut ca nu stia ce se intampla in institutia pe care o conducea de doi ani. Matei il mai…

- Baiatul in varsta de 20 de ani a indurat in urma cu doi ani bataile antrenorului sau. Barbatul si-ar fi agresat elevul pe motiv ca avea cateva kilograme in plus. Sportivul a ascuns toate aceste detalii la momentul respectiv. In urma traumelor suferite, baiatul s-a ales cu bulimie.

- Un scandal de proporții a avut loc la restaurantul Irish. Interlopul Danuț Soare a agresat un fost angajat de-al sau și cei doi au ajuns, ulterior, in atenția Poliției, fiind audiați. Mai mult, in apropierea mesei interlopului, oamenii legii au gasit șapte cuțite aruncate pe jos.

- Pol Antonio este un tanar de 22 de ani care a trecut, recent, printr-un episod desprins din filmele de groaza. Baiatul a fost desfigurat in bataie de doi bodyguarzi cand se afla, alaturi de iubita sa, Timea, in rau-famatul „Janis Club”, un local situat in centrul Clujului.

- Un Renault care figura in bazele de date ca fiind furat a fost stopat la Punctul de Trecere a Frontierei Albita-I.T.P.F. Iași. La volanul masinii era un cetatean cu dubla cetatenie: romana și R. Moldova.

- SCENE VIOLENTE….Scandal monstru in aceasta dimineata in clubul Bliss. Dupa ce s-au distrat toata noaptea si au consumat alcool fara limita, doi clienti ai clubului s-au luat la bataie. Unul dintre ei , un vasluian de 30 de ani, a luat un pahar si l-a taiat in zona gatului pe tanarul de 21 de ani, [...]

- Un avion al Blue Air a aterizat de urgența la Parlermo. Avionul decolase de la Bacau, iar la bord se aflau peste 100 de romani, care se indreptau spre Catania. Problemele avionului ar fi fost provocate de furtuna. Avionul a decolat la ora 8.50 și trebuia sa aterizeze la 10.15 in Catania. Pasagerii spun…

- Val de prezentari la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Slobozia in noaptea Revelion și primele 2 zile ale Anului Nou. Estimativ, aproximativ 300 de ialomițeni au avut nevoie de ingrijiri medicale. Printre ei s-a numarat și un tanar care s-a taiat la mana incercand sa deschida…

- Au trecut doar cateva ore din anul 2018, insa scandalurile nu s-au oprit. Ciprian Marica ii gasește vinovați pe oamenii de la FRF pentru faptul ca Romania nu s-a calificat la Mondialul din Rusia cu Daum la carma. "Eu am inteles ca doar Christoph Daum e de vina, eu asa am inteles: ca Daum este singurul…

- Intr-o colectie stransa de Arhivele Nationale intitulata „Sub cenusa imperiului“ sunt prezentate fotografii si documente despre soldati romani din Armata Austro-Ungara, in timpul Primului Razboi Mondial.

- Fuego surprinde din nou! Artistul, a carui popularitate a crescut fulminant in ultimii ani, desi nu e difuzat de posturile de radio, a sustinut nu unul, ci doua concerte de colinde in prima zi de Craciun, ambele sold out, la Teatrul National din Bucuresti. Inainte de asta a facut incalzirea in tara,…

- Cosmin Contra iși aduce aminte de anii trecuți, in care in Spania, in unul dintre campionatele de top ale Europei, jucau mult mai mulți romani. Acum sunt mult mai puțini și aceștia au probleme. "Din punctul meu de vedere sunt prea puțini romani in Spania. Inainte eram foarte multi. Inainte am fost…

- Politistul brasovean Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare catre Mos Craciun, cu un mesaj politic, care se incheie cu rugamintea de a-i „face pe romani mult mai greu de prostit“.

- Un politist aradean in varsta de 32 de ani a fost ranit, duminica dimineata, cu o maceta in urma unei altercatii pe care a avut-o cu doi barbati intr-un club din centrul municipiului Arad, victima fiind transportata la spital cu rani la unul dintre brate. Agentul de politie era in timpul liber si petrecea…

- Potirvit lui Adrian Mihalcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, peste 12.000 de navigatori romani vor petrece sarbatorile de iarna pe mare, departe de casa si de familii. Declaratiile au fost facute azi, in contextul unei conferinte de presa, in care a fost prezentat bilantul de activitate…

- Doi hackeri romani au spart majoritatea camerelor de supraveghere stradale din Washington, DC, relateaza CNN. Intr-o plangere penala depusa saptamana trecuta la US District Court din Districtul Columbia, se arata ca cei doi romani au spart 123 din cele 187 de camere de supraveghere montate in capitala…