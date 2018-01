Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani din comuna Todireni, judetul Botosani, eliberat in luna octombrie din Penitenciar in baza recursului compesnatoriu, a fost retinut de politistii din Botosani pentru 24 de ore, fiind acuzat ca a batut o batrana de 82 de ani pe care a incercat sa o si violeze.

- Un barbat din apropierea Dejului a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce-si santaja fosta iubita. El avea poze compromitatoare cu aceasta si ar fi amenintat-o ca le va face publice daca nu ii ofera 5.000 de euro.

- Politistii din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au organizat o actiune de prindere in flagrant a unui barbat care si ar fi santajat fosta prietena cu publicarea unor fotografii nud. Acesta a fost retinut de politisti in timp ce primea 5.000 de euro.La data de 27 decembrie a.c., ora…

- Adrian Iliuta Grigorie, in varsta de 25 de ani, din Bals, este inculpat in doua dosare, unul de ultraj si inca unul, de talharie calificata si port sau folosire fara drept de obiecte periculoase.

- Barbatul din judetul Iasi care a agresat un politist chiar in fata postului de Poolitie a fost retinut, fiind cercetat pentru ultraj. Anchetatorii au stabilit ca a fost condamnat pentru infractiuni comise cu violenta, fiind eliberat conditionat in 2016. Barbatul care a agresat un politist din judetul…

- Beyonce de Romania trece prin momente cumplite. Fosta iubita a lui Nicolae Guta este transfigurata de durere, dupa ce medicii i-au spus ca este suspecta de cancer. Ea va face in curand un nou set de analize, in urma caruia va afla daca are sau nu temuta boala. Ultimele fotografii postate de Beyonce…

- Incidentul s-a petrecut dupa ce tanarul de 28 de ani i-a cerut sotiei bani de cafea. Aceasta a refuzat sa ii dea pentru ca voia sa foloseasca bani pentru a cumpara scutece pentru copil. Enervat de gestul femeii, acesta a luat-o la bataie. Mama a reusit sa cheme o ambulanta care sa…

- Un tanar, de 28 de ani, din Motru, a fost retinut de politistii gorjeni pentru comiterea infractiunii de violenta in familie. Barbatul este acuzat ca si-ar fi agresat sotia, in varsta de 20 de ani. Oamenii legii au fost sesizati chiar de catre tanara agresata care le-a povestit acestora ca, in timp…

- Marian Godina a facut publica o inregistrare in care apare un politist intr-o misiune care scapa de sub control si ajunge sa fie lovit de unul dintre martorii care au asistat la arestarea unui barbat. Scandalul a pornit dupa ce agentul i-a dat cu spray unui sofer care a devenit agresiv si, ulterior,…

- Un polițist iși incolțește fosta iubita in timp ce aceasta iși plimba cainele, o impușca și apoi se sinucide. Imaginile cu momentele terifiante au fost surprinse de camerele de supraveghere, scrie libertatea.ro.

- Fosta iubita a lui Mihai Bendeac este insarcinata. Cea care a dezvaluit asta a fost prietena ei, Delia, care a postat pe contul de socializare, prima imagine cu burtica de gravida. Andreea Popescu mai are foarte puțin pana va deveni mama, pentru prima oara. Delia a postat pe o retea de socializare…

- Andi Moisescu formeaza un cuplu cu Olivia Steer si se bucura impreuna de cei doi copii pe care ii au impreuna. Inainte de a-si cunoaste sotia, prezentatorul a avut o relatie frumoasa, de cinci ani, cu o femeie care, intre timp, a devenit milionara in euro.

- Scene incredibile s-au petrecut duminica dimineata pe DN 17, la intrarea in Sadova dinspre Campulung Moldovenesc. Ceea ce parea a fi initial un accident usor, cu pagube materiale, s-a dovedit a fi mult mai mult de atat. Un tanar in varsta de 28 de ani, din Sadova, a fost protagonistul unor scene ...

- Celebrul actor francez Alain Delon a trecut printr-o perioada de depresie dupa moartea actriței Mireille Darc in luna august. Revista saptamanala Closer, aceeași care a dezvaluit relația secreta dintre fostul președinte Hollande și actrița Julie Gayet, a publicat pe coperta o fotografie…

- Diana Constantin a devenit cunoscuta dupa ce a participat la show-ul de televiziune “Insula Iubirii”, unde a dezvaluit ca a avut o relatie cu Liviu Varciu. Recent, pe contul personal de socializare, bruneta a anuntat ca si-a gasit un loc de munca.

- Retinut deunazi de catre oficialii DNA Brasov, pentru santaj, Ninel Cercel a fost prezentat magistratilor de la Tribunalul Brasov, procurorii propunand in cazul sau arestarea pentru 30 de zile. Instanta insa nu a fost de acord cu aceasta varianta si a decis cercetarea secretarului de stat din Ministerul…

- Gina Pistol, actuala iubita a lui Smiley a participat recent la un eveniment monden unde s-a intalnit cu fosta iubita a cantaretului, Laura Cosoi. Reactia pe care cele doua au avut-o cand s-au revazut a atras atentia tuturor celor prezenti.

- Ninel Cercel, secretar de stat in MT, a fost retinut vineri de procurorii anticoruptie pentru ca l-a santajat pe directorul CZM Brasov sa-si dea demisia promitandu-i in schimb ca nu va fi tras la raspundere pentru incendiul care a avut loc la trenul cu azotat care s-a rasturnat la Comarnic. Premierul…

- Un barbat, in varsta de 29 de ani, s-a trezit stropit din cap pana in picioare cu acid sulfuric in toiul nopții și a suferit arsuri groaznice, care dupa 15 luni i-au adus și moartea. Autoarea atacului este fosta lui Iubita, care nu a putut sa treaca peste momentul desparțirii.

- Craig Smith, 28 de ani, iubitul unei mame a doi copii este vinovat pentru uciderea lui Teddy Tilston, un baiețel de doi ani, dupa ce i-a aplicat acestuia o lovitura cu pumnul in burta, care i-a provocat copilului hemoragie interna și, in final, decesul. Incidentul s-a petrecut in luna martie a acestui…

- Dupa ce Mariana Calfa l-a acuzat ca ii doreste moartea si ca ar fi pus oameni sa o urmareasca, Gheorghe Gheorghiu a rupt tacerea. Reputatul artist si-a demolat fosta iubita, despre care a afirmat, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca nu ar fi in deplinatatea facultatilor…

- Un tribunal din Maui, Hawaii din SUA, l-a obligat pe un barbat sa noteze 144 de lucruri frumoase despre fosta lui iubita. Decizia a fost primita dupa ce barbatul a fost acuzat ca a incalcat un ordin de protecție obținut de fosta lui prietena in instanța. Judecatoarea Rhonda Loo i-a cerut lui Daren…

- Catalin Botezatu nu este implicat in nicio relatie, insa, in urma cu ceva timp, si-a amintit de perioada in care era adolescent si se indragostea des. Vedeta a vorbit despre prima sa iubire, care a fost rapusa de o boala necrutatoare. „Pe fata o chema Antoanela si, din pacate, nu mai este printre noi.…

- Polițiștii din municipiul Ramnicu Valcea au fost sesizați cu privire la un furt de aproximativ 5.000 de euro, comis de o minora, iar in urma investigațiilor efectuate, polițiștii au constatat ca fata era șantajata de prietenul sau. Potrivit unui comunicat ...

- Un tânar elev, care lucra ca ospatar pentru a câstiga un ban în plus, a ajuns la spitaldupa ce a fost batut crunt chiar de ginere Incidentul a avut loc în Motru, Gorj. Potrivit presei locale, mirele este chiar politist.

- La data de 23 octombrie a.c. polițiștii Secției 1 Bacau au depistat un barbat 36 de ani, din localitate, banuit de nerespectarea hotararii judecatorești. Din verificarile polițiștilor a rezultat ca cel in cauza nu ar fi respectat prevederile ordinului de protecție emis impotriva sa, obținut de fosta…

- Un tanar din Bumbesti – Jium județul Gorj, a fost retinut de catre procurorii gorjeni dupa ce si-a santajat fosta iubita. Potrivit anchetatorilor, tanarul i-a cerut fetei 400 lei pentru a nu publica mai multe fotografii compromițatoare cu ea pe o rețea de socializare. Tanarul, in varsta de 18 ani,…

- Un italian și-a desfigurat fosta iubita cu acid, dupa ce aceasta a decis sa puna capat relației. Tanara Gessina Notaro a fost la un pas sa-și piarda vederea in urma faptelor teribile comise de Eddy Tavares, in varsta de 29 de ani.

- Un barbat a fost retinut de Politia Capitalei, dupa ce a agresat un taximetrist si i-a furat masina. El fusese luat de taximetrist din Campina si ceruse sa fie dus in Capitala, iar pe Soseaua Bucuresti-Ploiesti l-a agresat pe taximetrist, iar cand acesta a reusit sa iasa din masina pentru a cere ajutor…

- Sabrina Quider, fosta iubita a fondatorului celebrei formații BoyZone, Mark Walton, a fost arestata pentru crima. Femeia este acuzata ca și-a ucis cu sange rece bona, apoi i-a dat foc in gradina casei.

- Un agent de politie a fost retinut, joi, pentru luare de mita, abuz in serviciu, favorizarea infractorului, complicitate la furt de arbori si doua infractiuni de braconaj, dupa finalizarea perchezitiilor din judetul Valcea.

- Dana Roba a uimit pe toata lumea cand a anuntat ca este din nou insarcinata la numai doua luni dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Chantal. Fosta iubita a lui Nicolae Guta este adepta schimbarilor de look, iar acum are breton. A

- Doi tineri din comuna constanteana Independenta sunt cercetati penal, dupa ce au provocat un scandal demn de un scenariu de film. Cei doi au recurs la un gest rusinos cand au vazut o masina de Politie.

- Narcisa Guța a fost surprinsa intr-o ipostaza mai mult decat surprinzatoare! Fosta iubita a celebrului manelist Nicolae Guța face munca in folosul comunitații, dar ramai uimit daca vezi cum iși face apariția!

- Gianluca Vacchi a renunțat la relația cu Giorgia și a inceput sa se vada cu modelul Ariadna Gutierrez. Bruneta care i-a fost iubita a renunțat atunci sa ii mai acorde atenție fostului iubit, insa acum lucrurile s-au schimbat.

- Circumstantele in care a murit tanara sunt, deocamdata, neclare. Daisy Boyd si Dan Macmillan au avut o relatie timp de trei ani si erau prezenti in mod constant la evenimentele mondene din Londra. Cei doi s-au despartit in luna iulie, dupa ce milionarul a pus capat relatiei. "Avea doar 28…

- Timp de 5 ani, mai exact in perioada 1998 – 2003, Andi Moisescu a avut o iubita, care astazi este celebra și milionara in euro. Dupa desparțire, juratul de la Romanii au Talent s-a casatorit cu Olivia Steer, in timp ce fosta partenera s-a concentrat 100% pe cariera, scrie bugetul.ro.Astazi…