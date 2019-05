Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani din comuna Ladesti a fost retinut de politisti duminica, dupa ce i a povestit unui vecin de al sau ca si a omorat concubina, in varsta de 72 de ani, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate, cel care a…

- Moartea, cu inca destule semne de intrebare a creatorului de moda Razvan Ciobanu, este un subiect pentru mulți ziariști și nu doar. CANCAN.RO a luat legatura cu un membru al familiei lui Razvan Ciobanu. Sub protecția anonimatului, acesta a oferit detalii șocante. “Era plecat de trei zile. Ne-a spus…

- Moartea unei mame si a fiului ei intr-un apartament din asa-numitul cartier ANL din capat Pacurari ramane invaluita in mister dupa o zi intreaga de investigatii ale Politiei. Elena Sipoteanu, in varsta de 85 de ani, si fiul ei Radu Sipoteanu (FOTO), cu care locuia intr-un apartament cu o camera din…

- Gruparea extremista numita New IRA a admis ca este responsabila pentru uciderea jurnalistei Lyra McKee. Intr-o declarație data pentru Irish News, gruparea a recunoscut uciderea tinerei și a cerut "scuze sincere" familiei și prietenilor sai. Lyra McKee, in varsta de 29 de ani, a fost impușcata in cap…

- Moartea actorului din "Trainspotting 2" ar putea avea legatura cu lumea criminala din Edinburgh. Bradley Welsh ar fi avut sub paza cocaina și heroina in valoare de 150.000 de euro, iar drogurile au disparut, astfel ca "fost necesar sa dea socoteala" pentru asta, a declarat o sursa pentru presa britanica. …

- Un tanar din Neamț a fost surprins de camerele de supraveghere sustragand bunuri dintr-un magazin. Conducerea magazinului dintr-un mall a constatat lipsa unei perechi de caști și a unui incarcator de Iphone, și a publicat imaginile pe rețelele sociale. Presupusul hoț este somat sa vina sa plateasca…

- Un tanar de 23 de ani a fost batut crunt de agentii de paza ai unui club din Horezu - Valcea si apoi lasat sa zaca in parcarea localului. Niste clienti l-au gasit si au chemat salvarea, iar momentul a fost filmat si postat ulterior pe Facebook si YouTube. Politia a deschis un dosar penal in acest caz,…

- Un cetatean grec care trebuia sa se afle la bordul avionului Boeing 737 MAX al companiei Ethiopian Airlines, care s-a prabusit duminica dimineata la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Addis Abeba, a povestit cum a scapat cu viata pentru ca a ratat zborul cu "doua minute", informeaza DPA.