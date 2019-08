Podul de la Grădiştea se va reface. Răzvan Cuc: Pentru că nu uit niciodată de oameni "Pentru ca nu uit niciodata de oamenii care mi-au fost alaturi la bine si la greu, le dau o veste buna giurgiuvenilor: Podul de la Gradistea se va reface! Pentru mine cuvantul dat oamenilor nu este o simpla vorba in vant. Fac tot ce tine de mine ca sa realizez acest obiectiv. Una dintre prioritatile mele este refacerea Podului de la Gradistea, astazi promisiunea devine realitate. CFR Infrastructura a publicat anuntul pentru contractul de proiectare si executie a Podului de la Gradistea", a scris ministrul Cuc pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, perioada de proiectare este de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

