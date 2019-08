Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia a depus marti la Biroul permanent al Camerei Deputatilor o solicitare pentru convocarea, in perioada 26 - 30 august, a unei sesiuni extraordinare, pe a carei ordine de zi ar urma sa figureze respingerea...

- Scopul sesiunii este anularea a amnistiei și grațierii și a Ordonanței de Urgența 114. "118 deputati PNL,USR, PMP, și Pro Romania, au depus astazi solicitare in scris pentru sesiune extraordinara a Camerei Deputaților. Partidul Național Liberal ramane consecvent celor spuse de la ordonanța…

- Opozitia a depus marti la Biroul permanent al Camerei Deputatilor o solicitare pentru convocarea, in perioada 26 – 30 august, a unei sesiuni extraordinare, pe a carei ordine de zi ar urma sa figureze respingerea legii privind amnistia si gratierea sau abrogarea legii recursului compensatoriu, fiind…

- ​Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a anunțat, luni, ca partidul a obținut numarul de semnaturi necesar pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților in perioada 26 august-30 august.

- Liderul grupului deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri ca discutia cu UDMR despre o motiune de cenzura ramane deschisa si este foarte posibil un angajament ferm in aceasta privinta."In momentul in care am vazut votul de la referendum si de la alegerile europarlamentare, PNL a…

- Dupa negocierile spectaculoase de marți, din Camera Deputaților, unde opoziția și puterea s-au luptat sa-și impuna favoriții (Marcel Ciolacu - PSD și Raluca Turcan - PNL), marii caștigatori au fost social-democrații dar și partidul lui Victor Ponta, Pro Romania.Formațiunii cu 22 de deputați…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a criticat discursul Ralucai Turcan, susținuta de PNL, PMP și USR pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților, din ședința de plen. „Nu pot sa mai accept lecții de moralitate. (…) Nu pot sa cred ca romanii și-au dorit ca Raluca Turcan și-au dorit sa fie…

- Prim-vicepreședinte ale PNL, Raluca Turcan susține ca plenul Camerei Deputaților trebuie convocat de urgența pentru inlocuirea lui Liviu Dragnea din funcția de președinte. Liderul PSD a fost condamnat definitiv, luni, la inchisoare de 3 ani și 6 luni cu executare, ...