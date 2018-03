Stiri pe aceeasi tema

- Este scandal de amploare in Comisia de Cultura, dupa ce George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a fost invitat de patru ori sa participe la o audiere in Comisia de cultura din Camera, iar marti, cand anuntase printr-un secretar de stat ca va fi prezent, a absentat si l-a trimis…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a declarat, dupa audierea maraton de la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI ca ca a vorbit despre „o serie de chestiuni din spațiul public ale unor foști beneficiari, jurnaliști, o parte ne cultivau cu insistența, foști colaboratori…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a fost invitat de patru ori sa participe la o audiere in Comisia de cultura din Parlament pentru a discuta proiectele Centenarului, insa ar fi ignorat invitatiile. Presedintele Comisiei de Cultura, Gigel Stirbu, a declarat marti ca desi se…

- Gigel Stirbu spune ca a corespondat cu ministrul, ca l-a invitat in mai multe randuri la comisie, si ca ministrul a confirmat pentru marti.Gigel Stirbu si presedintele Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, deputatul Florin Roman, au programata marti si o conferinta…

- Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu, a declarat ca va cere miercuri, in plen, explicatii cu privire la atitudinea ministrului Culturii, George Ivascu, care nu s-a prezentat la audierile din la comisie.

- Miercuri, 7 martie 2018, biologii, biochimistii si cimistii de la Spitalul Municipal Gavril Curteanu din Oradea au intrat in greva spontana intre orele 9:00 – 11:00. Motivul invocat este grila de salarizare. „In data de 14.02.2018, 652 de biologi, biochimiști și chimiști din sistemul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2017 referitoare la stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale cu privire la Centenar. Potrivit ordonantei, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale preia activitatile…

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport favorabil proiectului de lege prin care Vinerea Mare devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Senat,…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale va solicita in perioada urmatoare o noua expertiza a Cuminteniei Pamantului, pentru a decide daca va cere reevaluarea sau renegocierea cu proprietarii. Despre dubla evaluare a operei de arta a...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca va cere un inventar asupra punctelor de risc pe care "cei de la Calea Ferata" sa le identifice in raport cu alti detinatori de infrastructuri, cum a fost cazul podului tehnic care s-a prabusit peste linia ferata, in apropiere de Ploiesti.…

- Președintele Comisiei de Aparare a PNL, deputatul Ovidiu Raețchi, a anunțat ca azi, in Comisia de Aparare din Camera Deputaților, s-a respins solicitarea senatorilor privind audierea lui Liviu Dragnea in cadrul comisiilor reunite de Aparare pentru a explica acuzațiile formulate la adresa SPP, PSD…

- Proiectul Mnemonics, care va reprezenta Romania la cea de a XVI-a editie a Expozitiei Internationale de Arhitectura - la Biennale di Venezia, reprezinta un spatiu al copilariei in care m-am regasit, a afirmat luni seara secretarul de stat in Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Alexandru…

- Pana acum, anomaliile pe care miniștrii nu le-au prevazut au facut ca statul sa renunțe, in fiecare ședința de Guvern, la o parte din banii pe care estima ca ii va caștiga prin trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Intre timp, noul Cod Fiscal – intrat deja in vigoare – a trecut…

- Comisia pentru tehnologia informatiilor din Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, raport favorabil pentru proiectul de lege referitor la aprobarea OUG nr. 72/2017 privind implementarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta. La dezbateri, secretarul de stat in Ministerul de…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca "doarme in papuci" si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni in sedinta pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba…

- Camera Deputatilor si Senatul s-ar putea reuni luni, intr-o sedinta de plen comun, pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Potrivit unor surse parlamentare, deputatii si senatorii vor avea luni o noua sedinta de plen in care, printre…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca o va invita pe Olguta Vasilescu, saptamana viitoare, la Comisia economica din Senat pentru a justifica masurile adoptate. „O voi invita pe ministru Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A dat…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, Florin Citu, a anuntat miercuri ca o va invita saptamana viitoare pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa prezinte in cadrul acestui for masurile adoptate. "O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a confirmat audierea la comisie a presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, data urmand sa fie stabilita in perioada care vine, informeaza Agerpres.ro. Am informat comisia ca am avut o discutie cu dl Tariceanu…

- Senatul, in calitate de for decizional, dezbate in sedinta de miercuri propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, proiect adoptat de Camera Deputatilor. Comisia pentru invatamant…

- Reprezentanții Comisiei de la Veneția se pare ca nu au mai așteptat sa fie sesizați din Romania pe legile justiției și au trimis reprezentanți in Parlamentul Romaniei, pentru a se informa de la fața locului.Deputatul USR, Stelian Ion, membru in comisia pentru legile justiției, susține ca a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, audiat in Comisia pentru aparare Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamâna viitoare în Comisia pentru aparare din Senat, în legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat la adresa directorului Serviciului de Paza si Protectie,…

- „Asa ne trebuie, pentru ca am vorbit, sa ne cheme la audieri”, a afirmat Dragnea, intrebat daca va merge la audieri la Comisia de aparare a Senatului pentru a vorbi despre lucrurile care se intampla in SPP. „Eu voi merge la orice comisie parlamentara care o sa ma cheme, sunt convins ca va merge si…

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Citeste si: Ministrul Negrescu da SEMNALUL: 'Romania, in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen'Deputatul…

- „Ne-am dorit sa sustinem in cadrul Grupului USR o conferinta de presa despre initiativele USR in noua sesiune parlamentara. Asistam , din pacate, la un nou abuz al puterii care conduce serviciile administrative ale celor doua Camere. Presa nu a fost lasata sa intre pana la grupul parlamentar invocand…

- "Ne-am dorit sa sustinem in cadrul Grupului USR o conferinta de presa despre initiativele USR in noua sesiune parlamentara. Asistam, din pacate, la un nou abuz al puterii care conduce serviciile administrative ale celor doua Camere. Presa nu a fost lasata sa intre pana la grupul parlamentar invocand…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Viorel Stefan, propus pentru functia de viceprim-ministru fara portofoliu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Decizia a fost luata cu 41 de voturi "pentru" si 16 "impotriva" de Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare…

- Presedintele Comisiei de Cultura, Arte si Mijloace de comunicare in masa a Camerei Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu, indeamna la sarbatorirea culturii romanesti in fiecare zi si sustine necesitatea finantarii corespunzatoare a Culturii. "Ziua Culturii Nationale trebuie sa fie o zi in…

- Sefii Comisiilor de cultura din Camera si Senat, despre ziua de 15 ianuarie Gigel Stirbu, Presedintele Comisiei pentru cultura, arta si mijloace de informare în masa din Camera Deputatilor. Foto: presidency.ro. Cultura trebuie sarbatorita în fiecare zi, spune presedintele Comisiei de…

- Partidul Național Liberal a adresat o scrisoare președintelui Curții Constituționale prin care solicita sesizarea Comisiei de la Veneția cu privire la modificarile aduse legilor justiției. PNL vrea ca judecatorii CCR sa țina cont de eventualele precizari pe care le poate face Comisia in acest caz. Partidul…

- 12 proiecte pentru Ziua Culturii Nationale 2018 vor primi finantare din partea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale (MCIN), care a alocat pentru aceasta sesiune suma de 250.000 de lei.

- Consiliul Europei contesta modificarile aduse legilor justiției și recomanda, intr-o srisoare adresata președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, expertiza Comisiei de la Veneția - Comisia europeana pentru democratie prin lege.

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, printre cele mai importante prevederi fiind cea referitoare la Inspectia Judiciara, care va functiona ca structura cu personalitate juridica in cadrul CSM. Senatorii…

- Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, dupa ce Comisia pentru invatamant din Camera Deputatilor a dat, miercuri, raport de admitere pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, ca unitate de invatamant preuniversitar, cu predare in limba maghiara.Citește…

- Deputatul liberal de Maramures dr.Viorica Chereches a inaintat o solicitare catre Ministerul Culturii pentru a obtine fondurile necesare reabilitarii a doua obiective importante din Baia Mare. Este vorba despre Casa Iancu de Hunedoara si alte doua imobile situate pe Strada Petofi Sandor din municipiu.…

- Dezbaterile din comisie asupra modificarii legii privind functionarea CSM au durat putin peste o ora. Comisia nu a adus modificari semnificative fata de forma adoptata de Camera Deputatilor. Desi PSD a anuntat in repetate randuri ca intentioneaza transformarea Inspectiei Judiciare intr-o institutie…

- Comisia juridica a Senatului a votat un raport de admitere, luni, pentru controversata propunere legislativa initiata de deputatul PSD Florin Iordache de modificare a Legii ANI. In forma votata de senatorii juriști, se clarifica mai mult textul adoptat de Camera Deputaților, precizandu-se ca de prevederile…

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat.Articolul reformulat prevede…

- Președintele Comisiei pentru Administrație publica din Camera Deputaților, Florin Roman (PNL), a declarat luni, in contextul dezbaterilor din plen privind bugetul pe anul viitor, ca majoritatea guvernamentala i-a „platit un tain" de zeci de milioane de lei UDMR-ului.

- Președintele Comisiei pentru Administrație publica din Camera Deputaților, Florin Roman (PNL), a declarat luni, in contextul dezbaterilor din plen privind bugetul pe anul viitor, ca majoritatea guvernamentala i-a „platit un tain" de zeci de milioane de euro UDMR-ului.

- Președintele Comisiei pentru Administrație publica din Camera Deputaților, Florin Roman (PNL), a declarat luni, in contextul dezbaterilor din plen privind bugetul pe anul viitor, ca majoritatea guvernamentala i-a „platit un tain" de zeci de milioane de euro UDMR-ului.

- Deputatul PSD Andreea Cosma a devenit membru al Academiei pentru Relatii Economice si Culturale (AREC). Evenimentul a avut loc pe 24 noiembrie, in capitala Italiei, in sala "Coloanelor din Palazzo Marini", Camera Deputatilor. Presedintele AEREC, Ernesto Carpintieri a conferit deputatului Andreea Cosma…

- Avocatul Gheorghe Piperea avertizeaza ca forma legii privind raspunderea magistraților care a ieșit din Camera Deputaților este „mai favorabila” magistraților „abuzivi și incompetenți” decat cea in vigoare. Potrivit avocatului, erorile judiciare din civil nu vor mai putea atrage raspunderea magistraților,…

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a precizat, joi, ca sedinta Comisiei se va relua luni, la ora 9.00, cu dezbaterea amendamentelor si elaborarea Rapoartelor la modificarile legilor justitiei 303, 304 si 317, urmand a se intra ulterior si pe discutiile privind Directiva.…