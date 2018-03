Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu s-a remarcat la Congresul de sambata printr-un gest de sfidare la adresa lui Dragnea. La momentul in care Dragnea i-a intrebat pe delegati daca mai vor sa le fie presedinte, acestia s-au ridicat in picioare si au aplaudat. Nu acelasi lucru a fost facut de Plesoianu,…

- Congresul PSD. Dragnea: Vom proteja suveranitatea prin legi, in Parlament. Defaimarea tarii, fapta grava Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost ironic fata de cei care si-au manifestat nemultumirea privind prezenta crescuta a femeilor conducerea in PSD, afirmand ca la urmatorul Congres social-demoratii…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, raspunde celor care il acuza ca are un "blat" cu presedintele Iohannis sau cu alte persoane si structuri, facand trimitere indirect la Victor Ponta."Am avut colegi, camarazi ziceau ei, care au inceput sa ma acuze ca am blat cu Iohannis sau cu nu stiu cine.…

- Victor Ponta a postat sambata, pe Facebook, un discurs pe care l-ar fi tinut daca ar fi participat la Congresul PSD de la Sala Palatului. "Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018. Titlul de mai sus reprezinta, din pacate, doar o dorinta. De la formarea oficiala a PSD…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se adreseaza in aceste momente membilor prezenti la Sala Palatului pentru Congresul formatiunii. La sosire, liderul social-democratilor a demonstrat care este unul dintre secretele popularitatii sale.

- Iata postarea fostului premier: “Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018” Titlul de mai sus reprezinta, din pacate, doar o dorinta / de la formarea oficiala a PSD in 2001 (prin fuziunea PSDR cu PDSR) am participat la toate Congresele Partidului - si am si luat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru Agerpres, ca, din moment ce nu se mai poate face nimic, subiectul legat de DNA si de schimbarea din functie a Laurei Codruta Kovesi trebuie inchis asa cum e in acest moment.Citește și: Lista COMPLETA a candidaților la Congresul PSD:…

- Remus Borza a vorbit despre Congresul PSD. Deputatul independent e de parere ca sambata, delegații social-democrați vor veni și vor aduce ”indelungi ovații, osanale, stapanului absolut Liviu Dragnea”. ”Congresul nu face altceva decat sa formalizeze o situație de fapt, anume puterea absoluta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a spus jurnaliștilor, joi seara, ca se va discuta „atat de mult” despre „relatia SRI-PSD, SRI-Guvern, SRI-Parlament” incat presa va avea știri „foarte mult timp".

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca in timp ce se faceau „chermeze” cu sefii serviciilor de informatii, el era condamnat, afirmand ca la Congresul PSD se va discuta mult despre relatia SRI-PSD, SRI-Guvern, SRI-Parlament. „Minciuna asta de pe ce site ati luat-o? Eu am vorbit…

- Sondaj IMAS publicat de USR. Barna: Lumea a inceput sa inteleaga ca Dragnea si PSD reprezinta o carte necastigatoare Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca, potrivit unui sondaj IMAS Romnibus pe luna ianuarie contractat de formatiunea sa politica, PSD a scazut la 28,6%, PNL este la…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca, probabil, nu va cere un vot de incredere la Congresul partidului din 10 martie, avand in vedere ca toate organizatiile si-au exprimat sustinerea. "I-am intrebat pe colegii mei si a fost parerea generala ca nu este nevoie de asta (de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va ridica discutii in Parlament cu privire la orele suplimentare ale lucratorilor MAI. In loc sa fie compensate cu timp liber, Dragnea sustine ca acestea ar trebui sa fie platite.

- Liviu Pleșoianu i-a transmis un mesaj dur fostului premier Victor Ponta, dupa ce fostul premier l-a numit „naiv patologic”, care s-a lasat folosit de Liviu Dragnea. "Vad ca #INSISTați, domnule Ponta. Ați mai scris despre mine ca sunt "naiv" și nu v-am raspuns. Acum plusați și spuneți ca sunt…

- Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru functia de presedinte executiv propun si sustin candidatura lui Marian Neacsu, actual secretar general al Partidului…

- Partidul Social Democrat trebuie sa vina cu o propunere de candidat la Presedintie, considera vicepresedintele formatiunii, Ecaterina Andronescu.Intrebata miercuri, la Parlament, daca exista un prezidentiabil care va fi desemnat la Congresul PSD din 10 martie, Ecaterina Andronescu a spus:…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu va fi chemat in coalitia de guvernare pentru a prezenta un punct de vedere privind DNA. Intrebat daca ministrul Justitiei va fi chemat in coalitia de guvernare sa prezinte o situatie…

- Fostul premier Victor Ponta, deputat independent, a anuntat joi ca a primit dovada scrisa ca a fost chemat doar martor la DNA si, in aceste conditii, presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa-si ceara scuze imediat pentru „minciunile” spuse la adresa lui. „Am primit dovada scrisa: am fost chemat…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu a explicat, luni, la Parlament, ca persoanele care au cotizat minim 10 ani la bugetul de pensii vor beneficia de o legislatie proprie, iar cele cu stagii de cotizare mai mari de 10 ani vor fi prevazuți in noua lege a pensiilor, la care lucreaza Ministerul. Președintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat convocarea unei reuniuni a Comitetului Executiv National miercurea viitoare, aceasta fiind precedata de un Birou Permanent National al partidului care va avea loc luni. Dragnea a dezmintit existenta „unor executii” in PSD, anuntate de „prosti” pe „tot felul…

- Ex-premierul Victor Ponta susține ca este dispus sa-i dea bani presedintelui PSD, Liviu Dragnea, pentru ca acesta sa copieze de la DNA declaratia data de el ca martor in dosarul Tel Drum.4 ”Daca domnul Dragnea aduce o hartie, denuntul meu, sau daca DNA spune ca sunt denuntator, tot astazi imi dau demisia…

- Fostul lider al PSD Victor Ponta a declarat, luni, ca in cursul zilei va depune o solicitare la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a acuzat din nou ca este unul dintre denuntatorii din dosarul sau. In cererea formulata, Victor…

- Zona turnatorilor ”Te duci intr-o zona marginala, a turnatorilor, din care nu se mai poate sa faci politica la nivel inalt. Domnul Ponta spune ca `nu sunt denunțator, sunt martor`, dar sunt mulți martori, care, de fapt, au denunțat. Sunt convins ca declarația dlui Ponta, data la DNA, va ieși…

- Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, neaga acuzațiile ce i-au fost aduse de președintele PSD, Liviu Dragnea. Ponta spune ca daca se dovedește ca el a fost denunțator in dosarul in care este cercetat Dragnea, este pregatit sa iși dea demisia din Parlament și sa renunțe la politica. Victor Ponta,…

- "Dragnea Mincinosul National tocmai a spus din nou la televizor ca eu l-am denuntat! Dar nu poate sa aduca o copie dupa denuntul meu ca nu are bani. Asa mincinos care sa isi bata joc de toata lumea nu am vazut! Din respect pentru membrii si alegatorii PSD trebuie sa lamurim definitiv acest…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public in maxim doua luni. El a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare".…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis nu putea sa rateze momentul de a critica Guvernul si a mentionat ca "topaiala guvernamentala" este expresia consacrata a sefului statului."Nu avea cum sa nu le faca, nu putea sa rateze momentul,…

- Senatorul Eugen Teodorovici, propus ministru al Finantelor Publice de catre Comitetul Executiv National al PSD, a afirmat ca il onoreaza decizia, precizand ca, daca i se acorda increderea, poate sa faca "lucruri foarte bune". Intrebat la finalul sedintei Comitetului Executiv National al…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, referindu-se la manifestatia din weekend de la Bucuresti, ca respecta orice forma de protest daca ramâne în limitele non-violente. "Am spus tot timpul ca respect orice forma de protest daca ramâne în niste limite…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in urma unei discuții cu premierul Viorica Dancila, in prima ședința a noului cabinet, pe 31 ianuarie, Guvernul va adopta o ordonanța de urgența prin care sa se amane termenul de depunere al Forumularului 600. Mai mult, intrebat daca in viitorul Guvern…

- Rareș Bogdan a lansat un mesaj de revolta, in urma razboiului care are loc in PSD. Jurnalistul se intreaba daca președintele Klaus Iohannis va refuza noua propunere pentru funcția de premier, acest lucru ducand automat la procedura de suspendarea a sa.Citește și: Ipoteza exploziva a unui analist…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu anunta ca va candida la prezidentialele din 2019, indiferent de decizia colegilor, si spune ca afirmatiile lui Liviu Dragnea, potrivit carora ar fi o greseala anuntarea candidatului la prezidentiale, sunt eronate, fiind metoda care a adus doi premieri ai Sistemul.…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, un parlamentar cunoscut pentru criticile aspre aduse protestatarilor #Rezist, a anunțat ca va candida la președinția României, în 2019, oricare ar fi decizia partidului."Va spun ca eu voi face exact ce am spus în urma cu câteva…

- Liviu Dragnea lanseaza un avertisment voalat pentru Mihai Tudose, pe fondul discuțiilor despre restructuarea Guvernului, ceruta de premier. Președintele PSD atrage atenția ca este nevoie de un vot in Parlament pentru o asemenea mișcare, ceea ce ar fi un test dificil pentru Tudose.„Eu sunt…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca exista doi membri ai Guvernului care i-au spus ca au primit informatii ca liderul PSD poate sa fie arestat, iar unora li s-a spus ca vor fi mai buni presedinti ai partidului. Dragnea le-a dat ultimatum pana dupa Anul Nou sa vorbeasca public.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca așteapta sa fie invitat la Comisia SRI pentru a fi audiat, precizand ca i-a dat in aces sens „semnale” lui Claudiu Manda. Declarația a venit ca urmare la acuzațiile lui Victor Ponta. „Domnul Ponta ar trebui…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri, ca in luna ianuarie vor avea loc discutii despre ce s-ar putea face "pentru ca actul de guvernare sa fie si mai bun".Intrebat la Parlament daca in ianuarie va fi facuta o evaluare a Guvernului, Dragnea a raspuns: "Nu e vorba neaparat de o…

- 'Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt si chestiuni practice, toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorul si personalul…