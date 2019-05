Pleșoianu, condiție pentru PSD: Dacă nu... ne despărțim! „Nu mai merge cu jumatați de masura, de adevar și de acțiune!”, și-a inceput astfel, luni dupa-amiaza, Liviu Pleșoianu postat pe Facebook. „PSD și ALDE capituleaza sau pricep in sfarșit ce e de facut?”, a intrebat acesta. In opinia lui Liviu Pleșoianu, „Liviu Dragnea nu a fost trimis la inchisoare la precedentul termen dintr-un motiv foarte simplu: era inainte de alegeri”. Pleșoianu lanseaza doua variante Pleșoianu lanseaza doua „Ce se intampla de aici inainte? Sunt doua variante: 1. PSD iși face mea culpa pentru ca a promis ca lupta impotriva Noii Securitați și devine un partid puternic,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

