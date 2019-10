Stiri pe aceeasi tema

- Programul „Școala dupa școala” organizat de Servicii Destinate Copilului și Familiei din cadrul Fundației Creștine Diakonia, filiala Sfantu Gheorghe a intrat in cel de-al noualea an, in luna octombrie. In anul 2011 programul a fost inițiat și co-finanțat de Clubul Rotary Sfantu Gheorghe și a fost dedicat…

- Elevii din ciclul primar și cei din ciclul gimnazial sunt invitați sa participe la proiectul județean „Școala mea, o șansa pentru viitor”, inscriind creații literare sau plastice. Proiectul, aflat la prima ediție, este realizat de Școala Gimnaziala „Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe, este cuprins in …

- In cadrul Saptamanii Europene a Regiunilor și Orașelor, Municipiul Sfantu Gheorghe a organizat pe 8 octombrie, la Bruxelles, o conferința pe subiectul alocarii fondurilor europene. Scopul Conferintei cu tema „Investiții teritoriale integrate – o politica de dezvoltare regionala de succes” a fost, printre…

- „Saptamana Europeana a Regiunilor și Orașelor”(EWRC), manifestare care se va desfașura in perioada 7 – 10 octombrie 2019, va fi marcata și de Primaria Sfantu Gheorghe, care va organiza la Bruxelles un atelier de lucru cu tema „Investiții teritoriale integrate – o politica de dezvoltare regionala de…

- Europarlamentarul PSD Dan Nica a fost votat in CEx al PSD, marti, sa fie noua propunere de comisar european, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX. Dan Nica, votat in CEx al PSD sa fie propunerea pentru comisar european Decizia a fost votata in Comitetul Executiv al PSD, nefiind niciun vot impotriva,…

- Centrul de agrement pentru tineret din localitatea Comandau, construit in locul fostei tabere scolare, a fost finalizat si urmeaza sa fie pus in functiune in maximum doua luni de zile, a declarat, luni, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Tamas Sandor. El a mentionat ca centrul, care are…

- Acesta a precizat ca problemele au aparut dupa emiterea Ordonantei 114, care prevede majorarea salariului minim in constructii, dar si din cauza cresterii preturilor materialelor de constructii. "Concret ce s-a intamplat acolo: anul trecut Guvernul a dat o Ordonanta, 114, prin care s-a…

- Ambulatoriul de Specialitate Integrat al Spitalului Județean Buzau va fi dotat cu aparatura de ultima generație. Consiliul Județean a accesat un proiect cu fonduri europene in valoare de peste 10,6 milioane de lei din care 7,4 milioane de lei fonduri europene și aproape 3 milioane de lei de la bugetul…