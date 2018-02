Plângeri penale și acuzații reciproce între doi investitori care vor să exploateze porțiuni din fosta cale ferată a Mocâniței din Apuseni, în scop turistic Calea ferata ingusta care traverseaza o parte din Munții Apuseni, in lungime de 94 km, intre orașele Turda și Abrud, a luat ființa intre anii 1910 – 1912. Mocanița s-a dat in funcțiune oficial la data de 20 iunie 1912 și a fost scoasa din uz in anul 1998. Motivul desfințarii a fost faptul ca circulația trenurilor de marfa și a celor de calatori nu mai era rentabila pentru CFR. In 2018, se implinesc 20 de ani de la dispariția trenului care a ajutat semnificativ la dezvoltarea zonei Munților Apuseni. In anul 2006, porțiunea Mocaniței de pe teritoriul județului Alba a fost inscrisa pe lista monumentelor… Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol: campeniinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar un pic ne fenteaza iarna , așa, sa ne dea impresia ca vrea sa plece… La inceputul saptamanii viitoare vremea se mai incalzeste puțin iar soarele va miji ușor, dandu-ne speranța ca vom scapa de iarna. Dar, la sfarșitul saptamanii frigul se intoarce cu minime de – 15 grade la Abrud și Arieșeni. Maximele…

- La 20 de ani de la desființarea Mocaniței, plangeri penale și acuzații reciproce intre doi investitori care vor sa exploateze porțiuni din calea ferata in scop turistic. Calea ferata ingusta care traverseaza o parte din Munții Apuseni, in lungime de 94 km, intre orașele Turda și Abrud, a luat ființa…

- Proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea caii ferate Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti Otopeni sunt programate pentru perioada 2019-2020, a transmis CFR SA - administratorul retelei feroviare publice - la solicitarea Mediafax. Potrivit CFR SA, modernizarea Liniei…

- Politistii din Ciuruleasa, Baia de Aries si Salciua au organizat, joi, actiuni pentru siguranta traficului rutier, dar si pentru prevenirea infractiunilor contra persoanei si patrimoniului. Au dat amenzi in valoare totala de peste 5000 de lei, au retinut un permis de conducere si patru certificate de…

- O femeie din Bangkok a murit in timp ce iși facea un selfie cu un prieten pe calea ferata, scrie BBC. Un prieten al celor doi a declarat ca aceștia erau sub influența bauturilor alcoolice și...

- Deputatul PNL Alba, Florin Roman continua sa atace conducerea Inspectoratului Școlar Județean Alba. Dupa ce a spus ca zeci de școli vor fi inchise de Marcela Daramuș, acum vine cu noi acuzații. Acesta spune ca la inceputul anului școlar a comasat 2 clase și mai mulți elevi au renunțat la cursuri. Acesta…

- In data de data de 31.01.2018, in jurul orei 08:10, politistii Postului de Poliție T.F. Deva au fost sesizați de personalul C.F.R. cu privire la faptul ca la ieșirea din stația C.F.R. Deva, spre localitatea Mintia, intre dublele I si II ale caii ferate, se afla o persoana decedata. Politistii…

- Tragedie pe calea ferata. Un barbat de 48 de ani din județul Alba a fost gasit decedat, miercuri dimineața, intre stația CFR Deva și Mintia. Din primele date, ar fi vorba despre un accident, barbatul fiind lovit de tren. In acest caz, polițiștii au demarat o ancheta. Potrivit IPJ Hunedoara, in data…

- Un barbat in varsta de 48 de ani din judetul Alba a fost gasit decedat pe calea ferata, miercuri dimineata, intre statia CFR Deva si Mintia. Politistii au demarat o ancheta, cel mai probabil fiind vorba de un accident, din primele date, barbatul fiind lovit de un tren. Potrivit IPJ Hunedoara, in 31…

- Supraviețuire miraculoasa pentru un tanar din India, care a fost lovit de tren, dupa ce și-a facut un selfie pe calea ferata. Barbatul a fost grav ranit, dupa ce s-a apropiat prea mult de șine pentru a filma trenul. Shiva Kumar s-a plimbat pe calea ferata, in apropierea garii din Hyderabad, o localitate…

- Șoferii bistrițeni care trebuie sa traverseze zilnic trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Lucian Blaga vor avea nevoie de nervi de oțel inca o vreme buna. Asta pentru ca Primaria Bistrița abia acum cauta o firma care sa se ocupe de documentația tehnico-economica necesara modernizarii.

- Reprezentantii autoritatilor locale s-au deplasat, azi, la Ticau, pentru analiza oportunitatea amenajarii trecerii de cale ferata, care asigura accesul autovehiculelor la drumul judetean 108 A. In zona locuiesc peste 700 de persoane, la care accesul auto se face cu dificultate.

- Vantul puternic inregistrat in zona Munților Apuseni in noapte de vineri și sambata și in aceasta dimineața a creat probleme șoferilor. Drumul care leaga Zlatna de Abrud a fost blocat in zona Dealului Mare de un copac doborat de vant. Fotografiile au fost realizate in aceasta dimineața, in jurul orei…

- ANM a prelungit atenționarea de cod portocali de precipitații și intensificari ale vantului, pana in joi, 18 ianuarie, ora 23, pentru sudul județului Alba, respectiv in zona Șugag și spre Valea Sebeșului. In intervalul menționat in zona de munte va ninge insemnat cantitativ și se va depune strat consistent…

- Zapada care a cazut in mai multe zone din țara nu a creat probleme la nivelul drumurilor naționale. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat in aceasta dimineața ca nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier…

- Masina spulberata de tren, miercuri seara, in comuna clujeana Jucu. Soferul, un tanar de 27 de ani a ajuns de urgenta la spital, informeaza someseanul.ro Accidentul a avut loc la pasajul de cale...

- CNAIR a respins din nou, marți, recepția Lotului 3 al autostrazii Sebeș – Turda și a amanat cu 90 de zile preluarea amplasamentului, dupa o vizita in teren a specialiștilor instituției, urmata, dupa amiaza, de o ședința cu reprezentații constructorului. Motivul: constructorul nu a remediat neconformitațile…

- Un tanar din judetul Hunedoara s-a ales cu dosar penal in Alba, dupa ce a condus o masina, fara permis. A fost oprit de politie, pe DN74A, la Abrud. Potrivit IPJ Alba, in 7 ianuarie, in jurul orei 20.30, politistii rutieri din Abrud l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din comuna Buces, […]

- Boboteaza, sarbatoare crestina ce simbolizeaza Botezul Domnului, are numeroase traditii, dar si superstitii populare. In satele din Ardeal, exista obiceiuri pentru fetele nemaritate prin care acestea isi afla ursitul acum, de Boboteaza, dar si alte detalii privind viitoarea casatorie. In Apuseni, fetele…

- Format la Centrul de Fotbal Liberty, Bic a imbracat in trecut tricoul echipei FC Bihor Oradea in Liga 2 in 53 de meciuri, reusind sa inscrie si 4 goluri. Ovidiu Bic este originar din localitatea Abrud (judetul Alba), iar in perioada petrecuta la Oradea a bifat prezente la loturile…

- Medicii de familie care deservesc Centrul de Permanenta ”Ariesul Mare” din Apuseni s-au alaturat protestului initiat la nivel national si nu mai elibereaza retete compensate. Coordonatorul centrului, medicul Christian Ciubotarescu, declara ca decizia a fost determinata de subfinantarea cabinetelor medicilor…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la hornul unei case din orașul Campeni din Munții Apuseni. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu o autospeciala. ”Stația Campeni intervine cu o autospeciala la un incendiu izbucnit la hornul unei case de locuit din Campeni”,…

- Noi imagini cu deșeuri și gunoaie aruncate in natura au fost surprinse, in preajma Craciunului, in zona Munților Apuseni din județul Alba. Zapada nu a reușit sa „acopere” peisajul dezolant de pe marginea drumului situat in zona unui baraj de acumulare, baraj care este și sursa de alimentare cu apa a…

- Un șofer al unui autoturism cu numere de Cluj a devenit, fara sa iși propuna, viral pe internet, dupa ce și-a parcat mașina pe calea ferata. Și nu oriunde, ci chiar in drumul Mocaniței din Moldovița.

- Aproape 100 de oi si doi magari care se deplasau pe calea ferata au fost ucise, marti, dupa ce au fost lovite de un tren Interrgio, in zona localitatii Cristesti, in apropiere de Targu Mures. 'In cursul zilei de azi, in jurul orei 12.00, pe ruta dintre Targu Mures si Ungheni, un tren a lovit…

- Respectand principiul ”Prostul face tot ce poate ca sa nu treaca neobservat”, un turist din Cluj si-a lasat masina parcata pe calea ferata, blocand Mocanita. Astfel, aproximativ 80 de persoane au coborat din celebrul tren maramureșean pentru a-l cauta pe proprietarul autotorismului parcat pe șine. Dat…

- Șoferul unui Ford Focus a parcat mașina chiar pe o parte din calea ferata, apoi a plecat. Pasagerii din Mocanița au fost nevoiți sa se dea jos și sa îl caute pe proprietarul mașinii, asfel încât sa poata continua calatoria. Incidentul a fost surprins de un utilizator Facebook,…

- Un clujean a reușit sa faca ”parcarea” anului, blocând totodata și Mocanița.Șoferul a parcat mașina chiar pe o parte din calea ferata, apoi a plecat. Pasagerii din Mocanița au fost nevoiți sa se dea jos și sa îl caute pe proprietarul mașinii, asfel încât…

- In urma impactului, partea din spate a mașinii a fost distrusa. Paradoxal, cel care se afla la volan a disparut cu mașina cu tot de la fața locului, inainte de sosirea ambulanțelor și a echipajelor de pompieri, potrivit Romania TV. Citeste si Un barbat a murit si doi au fost raniti intr-un…

- Politistii din Alba au confiscate, luni, 70 de pomi de Craciun, in urma unor controale facute pe arterele rutiere din zona Muntilor Apuseni si pe o strada din Blaj. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 0.15, politistii Serviciul de Ordine Publica din IPJ Alba, in timp ce actionau pe DN 74, pe raza…

- Trenul IR 1863 care a plecat dimineata din Iasi cu destinatia Galati a lovit in plin o masina cu numere de Vaslui. Accidentatul a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata de la Rosiesti Gara, judetul Vaslui. "La trecerea pe calea ferata din Rosiesti, trenul 1863, care circula pe ruta Iasi-Galati,…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA informeaza ca circulatia feroviara intre statiile Crasna si Banca judetul Vaslui este inchisa la aceasta ora, dupa ce trenul IR 1863 2 Galati Iasi aintrat in coliziune cu un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 316 700, semnalizata cu indicator…

- Polițiștii clujeni au depitat, marți seara, un conducator auto care se afla beat la volan. Acesta s-a rasturnat cu mașina în șanț.”La data de 13.12.2017, ora 22:30, politistii din cadrul Sectia 9 Politie Rurala Turda, au depistat pe DC82, de pe raza comunei Moldovenești, un…

- Un barbat din Abrud s-a ales cu dosar penal in judetul Cluj. S-a rasturnat cu masina in sant si a refuzat recoltarea de probe biologice pentru alcool. Potrivit IPJ Cluj, in 13 decembrie, la ora 22.30, politistii din cadrul Sectia 9 Politie Rurala Turda au depistat pe DC82, de pe raza comunei Moldovenești,…

- Colegiul Tehnic ”Dr.Ioan Rațiu” din Turda va fi desființat, incepand cu anul școlar 2018/2019. Practic, unitatea școlara va fuziona, prin absorbție, cu Colegiul ”Emil Negruțiu” din Turda. Motivul: CT ”Dr.Ioan Rațiu” are mai puțin de 300 de elevi inscriși, iar legea nu permite! Read More...

- Salariații CFR au de gand sa opreasca spontan toate trenurile din Romania! Astazi, 12 decembrie 2017, Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare Federație sindicala a ceferiștilor din Romania, a protestat in fața Guvernului Romaniei in cadrul acțiunii organizate de Blocul…

- Un clujean reclama faptul ca zilnic polițiștii stau la pânda la trecerea de la nivel cu calea ferata de pe strada Fabricii de Zahar. ”La trecerea de nivel cu calea ferata de pe Str. Fabricii de Zahar aproape in fiecare dimineata pe la ora 8 sta o masina…

- Restaurantul Talora Grill, situat la ieșirea din Turda spre Alba, angajeaza OSPATARIȚA. Salar atractiv, program convenabil, nu necesita experiența, detalii la nr. de tel 0729 797 777. Noul restaurant ,,Talora

- Purtatorul de cuvant al PSD Brasov, Daniel Giurma, a declarat astazi, ca „ne bucuram ca PSD Brasov l-au convins pe Ludovic Orban sa intoarca votul parlamentarilor PNL. S-a spus ca este o marlanie a PSD faptul ca am acuzat liberalii care au votat impotriva atribuirii terenului pentru spital. In comisia…

- Semaforul trecerii la nivel cu cale ferata din Hideaga nu functioneaza, dupa ce a fost acrosat de un autoturism condus de un sofer aflat sub influenta alcoolului. Avand in vedere faptul ca lucrarile de reparatii ale instalatiei ar putea dura pana la sfarsitul saptamanii, politistii ii roaga pe soferii…

- De astazi, 6 decembrie 2017, pacienții cu afecțiuni neurologice din Munții Apuseni beneficiaza de tratament la Spitalul din Campeni, din partea dr. Mircea Rusu, și nu vor mai fi nevoiți sa mearga pana la Alba Iulia. Acest tip de servicii se adreseaza și bolnavilor de scleroza multipla, a scris, astazi,…

- Ieri, 3 decembrie 2017, in jurul orei 17.50, politistii din Abrud au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe DN 74 A., intre Abrud si Campeni. Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca un barbat de 48 de ani, din municipiul Deva, judetul Hunedoara, in timp ce…

- Gruia Stoica a primit, in cadrul galei Capital, premiu pentru ocuparea poziției de lider național și pentru expasiune in regiune. Omul de afaceri a reușit sa aduca Grup Feroviar Roman pe primul loc in transportul de marfa și sa transforme holdingul Grampet intr-un jucator regional de amploare.

- Pe DN 74 din Alba, in zona Munților Apuseni, pe porțiunea de drum cunoscuta drept Dealul Mare, zapada cazuta duminica dupa-amiaza a creat probleme șoferilor care au trecut prin zona, dupa ce s-a intarziat intervenția cu material antiderapant. Un cititor Alba24 a surprins pe imagini drumul acoperit de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara pe magistrala de cale ferata 300 Brasov – Predeal este intrerupta total intre Darste si Timis (in judetul Brasov), dupa ce un arbore s-a prabusit peste calea ferata, sub greutatea zapezii. Din acest motiv,…

- Traficul feroviar este blocat, joi la prânz, între statiile Dârste si Timis din judetul Brasov, dupa ce un copac a cazut peste calea ferata. Un tren este oprit în statie.

- O alta disputa cu privire la procesul de standardizare in primii ani de funcționare al cailor ferate a presupus reglementarea particularitaților materialului rulant, cu precadere, in zona transportului de marfa, dar cu exemple izolate și in cazul celui de pasageri. Un astfel de exemplu este vagonul…

- Politisti de la BCCO si DIICOT - Structura Centrala au efectuat miercuri, 22 noiembrie, 15 perchezitii in judetul Alba, in zona Muntilor Apuseni, pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate specializate in evaziune fiscala in domeniul comertului cu cherestea.

- Militarul declarat dezertor de Forțele Navale Romane dupa ce nu s-a mai prezentat la serviciu in urma unui incendiu izbucnit in apartamentul inchiriat de el la Constanța a fost gasit mort pe calea ferata. Inspectoratul General al Poliției Romane a informat, astazi, Forțele Navale Romane ca tanarul cautat…