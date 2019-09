Pirvanescu(MMACA): Romania exporta din pacate 75% in UE,dar Asia,America, Africa sunt piete foarte bune

Exportatorii romani ar trebui sa se concentreze cat mai mult spre piete din afara Uniunii Europene, cum ar fi America, Asia sau Africa, in contextul in care trei sferturi din exporturile Romaniei au ca destinatie state UE, a afirmat luni secretarul de stat din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comertului si Antreprenoriatului (MMACA), Paula Pirvanescu. "Chiar acum, de curand, intr-o vizita la Comisia Europeana am vazut ca, din pacate, 75% din exporturile Romaniei se indreapta catre tari din cadrul Uniunii, si ar trebui bineinteles sa ne ducem cat mai mult in celelalte zone, atat Asia,…