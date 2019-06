Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Paula Pirvanescu a avut, miercuri, 19 iunie, o intrevedere cu reprezentanti ai Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, a carei principala tema a fost aderarea Romaniei la OCDE, ca membru cu drepturi depline. Oficialii organizației se afla la Bucuresti pentru a face…

- Oficialii Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) se afla la Bucuresti pentru a face o evaluare a impactului reformelor structurale asupra productivitatii si competitivitatii economiei romanesti. Acestia au avut miercuri o intrevedere cu reprezentanti ai Ministerului pentru Mediul…

- 20 de companii vor participa la o misiune economica de promovare a produselor romanesti din domeniul IT&C in SUA, care va beneficia de o finantare de la bugetul de stat, in valoare de 505.595 lei cu TVA, potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. "Delegatia…

- Antreprenori romani si straini au dezbatut, vineri, la Palatul Parlamentului, subiecte de interes pentru IMM-uri, precum importanta conectivitatii si digitalizarii, stimularea spiritului antreprenorial si contributia IMM-urilor, a companiilor de tip start-up si scale-up la competitivitatea pietei…

- Documente de interes pentru Uniunea Europeana (UE) in domeniul politicilor comerciale si cel al comertului international, cu incidenta asupra industriei siderurgice, au fost dezbatute, in perioada 25 - 26 martie, la Paris, in cadrul celei de-a 86-a sesiuni a Comitetului Otelului din cadrul Organizatiei…

