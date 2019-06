Piloti forati - Care sunt avantajele folosirii lor in sprijiniri S-ar putea crede ca executia unor foraje de tip piloti forati este simpla, dar nu este asa. Cand vine vorba de fundatii din piloti forati, ne uitam la calitate, nu la preturi.



Pilotii forati au aparut ca solutie pentru constructiile moderne. Constructile moderne au in vedere deseori reducerea greutatii proprii, prin folosirea materialelor inovative, cu caracteristici superioare din punct de vedere al rezistentei. Cu toate acestea insa, cel putin in tara noastra terenul de fundare nu este uniform, in sensul ca in functie de relief acesta poate prezenta caracteristici ce pot pune probleme… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

