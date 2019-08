Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 33 de ani, în timp ce conducea un autoturism înmatriculat în judetul Cluj, pe fondul vitezei neadaptate la conditiile de carosabil umed, a intrat pe sensul opus de mers si a lovit un TIR înmatriculat în județul Mures, potrivit Adevarul. La fața locului…

- Accident grav de circulație, in vestul țarii, provocat de un motociclist, care a devenit victima in urma proprie-i greșeli. Barbatul in varsta de 66 de ani a fost transportat in stare grava, la spital, fiind izbit de o mașina. Incidentul s-a produs in jurul orei 10.30, pe DN69, drumul care leaga Arad…

- Un accident rutier s-a produs duminica, in jurul orei 14,15 pe șoseaua Gherla – Dej, aproape de Nima. La locul accidentului au intervenit echipaje medicale de ambulanța, SMURD și pompierii de la Detașamentul din Dej. Din primele informații, o mașina marca Volkswagen inmatriculata in județul Maramureș,…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 10:10, pe strada Bistriței din municipiul Dej. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, in timp ce se deplasa pe DN17, ajuns pe strada Bistriței din Dej, din cauze inca necunoscute, ar fi pierdut…

- Accident grav in Capitala. O doamna in varsta de 61 de ani a decedat, dupa ce a fost lovita de un automobil in timp ce traversa strada regulamentar. Incidentul s-a produs in aceasta dimineața pe strada Grenoble din sectorul Centru al Capitalei.

- O tanara a fost ranita, miercuri, in centrul orașului Cluj-Napoca, de o mașina care a fost proiectata pe trotuar in urma unui accident. Victima a suferit traumatisme multiple și a fost transportata la spital.

- Un autoturism a ajuns de pe șosea, pe trotuar, rasturnat, in urma unui accident rutier care a avut loc azi-dimineața. Incidentul s-a petrecut in Timișoara, pe strada Surorile Martir Caceu. Conform polițiștilor, unul dintre șoferi circula dinspre strada Arieș, pe banda intai, iar atunci cand a virat…

- O femeie din Cluj a descoperit ca soțul ei are o aventura, dupa ce acesta a fost implicat intr-un accident rutier. Femeia a venit intr-un suflet sa vada ce s-a intamplat, iar cand a ajuns la fața locului a descoperit ca barbatul era in mașina cu amanta.