Locuri de muncă Brașov la Restaurantul Grătar de Munte

Angajam bucatar, ajutor în bucatarie si ospatar! Locatiea este ultracentrală în Brașov. Detalii la 0769.651.156 sau le sediul de pe strada Postăvarului nr. 16.