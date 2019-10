Piata de coaching este in crestere: de ce platesc companiile 1.000 de euro pe ora pentru dezvoltarea managerilor

Stiri pe aceeasi tema

- Piata de asigurari ar putea creste anul acesta cu 5-7%, iar ritmul s-ar putea pastra si in 2020 daca nu se intampla ceva fundamental in economie, a declarat Bogdan Zamfirescu, membru al directoratului...

- Piața asigurarilor RCA din Romania este dominata de companiile City Insurance și Euroins, care dețin impreuna o cota de piața de 69.7%. Cele doua companii sunt preferate de șoferi datorita prețurilor mici pe care le practica, insa acest lucru are ca efect plata cu intarziere a despagubirilor. Situația…

- Companiile sunt nevoite sa acopere cu 15% mai multe poziții noi in ultimul trimestru din acest an comparativ cu perioada similara din 2018, dar cu toate acestea nu sunt dispuse sa atraga candidați cu salarii mai mari sau ofera pachete salariale cu doar 5% mai generoase, arata datele celui mai recent…

- Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, Leonardo Badea, arata ca in ultima perioada se remarca o creștere a pieței asigurarilor de viața și a asigurarilor de sanatate. Același trend se inregistreaza și la asigurarile auto.Cum apreciați evoluția de ansamblu a pieței asigurarilor…

- Companiile din Romania sunt tot mai conștiente de nevoia de a investi in instruirea angajaților pentru a obține astfel cei mai buni specialiști, cu un grad ridicat de profesionalism, potrivit Amaliei Sterescu, unul dintre cei mai accesați consultanți de leadership, personal branding și public speaking…

- Ritmul de crestere al vanzarilor pe piata auto din Romania s-a temperat in ultimele doua luni, dar evolutia la 7 luni din acest an consemneaza o crestere solida (+ 9,5%), in luna iulie fiind inregistrat un avans de 3,1% comparativ cu luna similara a anului anterior, potrivit datelor transmise, marti,…

- Piata asigurarilor din Romania se afla in prezent in echilibru, pe parcursul ultimilor doi ani piata asigurarilor de sanatate inregistrand o crestere semnificativa, potrivit presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara, Leonardo Badea. "As spune ca in acest moment piata asigurarilor…

- Companiile mari au scazut semnificativ investițiile în anul 2018 – astfel, ponderea activelor imobiliate (mașini, echipamente, construcții, utilaje, investiții financiare pe termen lung, licențe, brevente, aplicații software etc.) în total active a scazut la doar 52%, minimul ultimului…