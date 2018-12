Petro Poroșenko, anunț de ultimă oră. A fost creată Biserica ortodoxă independentă ''Aceasta zi sacra va intra in istorie drept cea a crearii unei Biserici autocefale (independente - n.r.) unite in Ucraina. Ziua independentei noastre definitive de Rusia'', a declarat Porosenko, al carui discurs a fost transmis la televiziunea locala. CITEȘTE ȘI Protest inedit in Franța. Defilare la bustul gol, imagini care fac inconjurul lumii Noua biserica va fi condusa de mitropolitul Epifaniy, in varsta de 39 de ani, sustinut de actualul lider al bisericii ortodoxe ucrainene, Filaret. VEZI ȘI Petro Poroșenko, atac dur la adresa lui Putin: Liturghia incepe cu o rugaciune… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

