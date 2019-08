Peste 900 de hectare de pădure sunt afectate de un incendiu izbucnit pe insula Gran Canaria Conform autoritatilor spaniole, cele mai afectate sunt comunitatile Tejeda, Artenara si Galdar, de unde zeci de persoane au fost evacuate. Pompierii au intervenit cu ajutorul avioanelor si elicopterelor si se lupta sa impiedice raspandirea flacarilor. Aria afectata este de aproximativ 900 de hectare.



Incendiul a izbucnit sambata, din motive necunoscute, langa Artenara si s-a extins cu repeziciune. Norii grosi de fum erau vizibili de pe insula vecina, Tenerife. Vezi și: Grecia, risc incendii de vegetatie. Atentionare pentru turisti Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

