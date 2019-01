Stiri pe aceeasi tema

- O noua intalnire intre Donald Trump si liderii democrati din Congres privind negocierile bugetare s-a incheiat miercuri la scurt timp, atunci cand presedintele a pus capat pe neasteptate discutiilor, potrivit opozantilor politici ai liderului de la Casa Alba, transmite AFP. "Presedintele…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a invitat marti pe liderii republicani si democrati ai Congresului la o intalnire pentru a incerca sa puna capat blocajului administratiei federale ('shutdown'), relateaza AFP. Cele doua tabere par a fi in impas. Adversarii democrati ai lui Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca va ocoli Congresul si va recurge la armata pentru construirea zidului la granita cu Mexic, daca democratii se vor opune finantarii cerute, transmite Reuters. Intr-o serie de postari matinale pe Twitter, cu cateva ore inaintea intalnirii programate…

- Donald Trump "nu crede" in concluziile unui raport guvernamental american, care a avertizat in legatura cu consecintele negative ale schimbarilor climatice asupra economiei. "Nu cred in asta", a declarat presedintele climato-sceptic despre "evaluarea" comandata de Congresul american si redactata…

- Presedintele american Donald Trump a revendicat, printr-o scurta postare pe Twitter in seara zilei de marti, 6 noiembrie, un „succes extraordinar” electoral si le-a multumit sustinatorilor sai. „Un succes extraordinar, in seara asta. Mulțumesc tuturor”, este mesajul lui Trump, dupa primele rezultate…

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…

- Dupa ora 6 dimineata, electoratul poate sa inceapa sa voteze. Votul de marti este foarte important pentru presedintele de la Casa Alba, acest vot aratand daca electoratul este multumit de activitatea presedintelui la jumatate de mandat si este crucial pentru presedinte. Daca Trump va iesi…

- Președintele SUA, Donald Trump, sugereaza ca militarii americani ar putea deschide focul în cazul în care sunt atacați cu pietre de membrii unui grup mare de imigranți latino-americani care se îndreapta spre frontiera Mexic-SUA, informeaza site-ul cotidianului The Independent.…