- Furtuna care a lovit ieri județul Timiș le-a stricat seara și melomanilor care se bucurau de ultima zi a festivalului Embargo Fest, desfașurat in apropiere de Dudeștii Vechi, una dintre zonele cele mai afectate de fenomenele meteo extreme. Vantul puternic a rupt copaci, a lasat localitatea fara curent…

- Codul portocaliu anunțat de meteorologi a fost resimțit violent de cei care sunt in zona Sannicolaul Mare. O furtuna violenta a oprit festivalul Embargo Fest dupa ce s-a intrerupt curentul. Mai multe corturi au fost luate de vant, iar apa a umplut stadionul din Dudeștii Vechi, conform jurnalistului…

- Meteorologii au lansatt, in urma cu puțin timp, o alerta imediata de cod portocaliu de fenomene meteorologice periculoase pentru județul Timiș. Aceștia au anunțat grindina de medii și mari dimensiuni, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie și descarcari electrice. Aversele vor cumula pana la…

- In perioada 17-26 mai, Asociația Culturala Kratima și Arhiepiscopia Timișoarei organizeaza, cu sprijinul Primariei și al Casei de Cultura a Municipiului Timișoara, cea de-a patra ediție a Festivalului coral internațional VOX MUNDI, un eveniment unic ce da voce orașului. A venit vremea sa ne bucuram…

- Mai sunt doar cateva zile pana la debutul celei de-a doua ediții a Embargo Fest, eveniment care se va desfasura in perioada 16-19 mai 2019, in comuna Dudeștii Vechi din județul Timiș. In cadrul acestui festival vor evolua in fața publicului peste 50 de artiști din Romania, Serbia, Bulgaria și Ungaria,…

- Traficul rutier este oprit, joi, pe DN 6 Lugoj – Caransebeș, in zona localitații Govojdea, din județul Timiș, dupa coliziunea dintre un tir și patru mașini. O persoana a fost ranita ușor, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul…

- Cooperativa Agricola Valea Amaradiei Catalunya organizeaza prima ediție a Festivalului murelor in zilele de 20-21 iulie 2019, in comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj. "Cu aceasta ocazie invitam toți producatorii de mure din țara...

- Cea de-a doua ediție a Embargo Fest – eveniment care se va desfasura in perioada 16-19 mai 2019, in comuna Dudeștii Vechi din județul Timiș – aduce in fața publicului peste 50 de artiști din Romania, Serbia, Bulgaria și Ungaria, iar alaturi de concerte, la fața locului, vor exista o sumedenie de activitați:…