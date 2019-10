Mai mult de 80 de primari nu-și mai fac griji pe final de an, primind la ultima alocare prin hotarare de guvern, de luni, 14 octombrie 2019, bani pentru funcționare, plata salariilor asistenților personali sau facturi restante catre constructori. Deși semne de probleme in toata țara cu asigurarea fondurilor necesare funcționarii pana la sfarșitul anului au fost inca de la intocmirea bugetului, guvernanții i-au ținut pe primari cu sufletul la gura pana acum, in posibil ultima ședința a guvernului Dancila, in care au acordat sumele cerute de primari. Alocarea s-a facut luni, 14 octombrie 2019, din…