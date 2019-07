Peste 4 patru milioane de persoane riscă să nu îşi mai poată procura hrană din cauza ploilor torenţiale în Bangladesh Intr-o declaratie publicata vineri, IFRC a precizat ca inundatiile si alunecarile de teren au afectat drumurile si infrastructura vitala a tarii, lasand sute de mii de persoane izolate si fara energie electrica.



Peste 66.000 de case au fost distruse, fiind semnalat deficite de apa potabila si de alimente in mai multe zone, precum si o crestere a incidentei bolilor transmise prin apa.



Potrivit declaratiei IFRC, din cauza ploilor, culturile sunt amenintate cu distrugerea in majoritatea zonelor agricole.



Exista temeri ca distrugerea culturilor poate duce la o penurie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele de ploi torentiale care au lovit nordul si sudul Bangladeshului au expus peste 4 patru milioane de persoane riscului de a nu-si putea procura hrana si de a se imbolnavi, a informat Federatia Internationala a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie (IFRC), citata de Xinhua, …

- Centrul Infotrafic anunta ca, miercuri dimineata, exista inca mai multe sectoare de drum afectate de poile torentiale din ultima perioada. In unele zone, apa de pe carosabil masoara 30 – 40 de centimetri.

- Centrul Infotrafic anunta ca, miercuri dimineata, exista inca mai multe sectoare de drum afectate de poile torentiale din ultima perioada. In unele zone, apa de pe carosabil masoara 30 – 40 de centimetri.

- Centrul Infotrafic anunta ca, miercuri dimineata, exista inca mai multe sectoare de drum afectate de poile torentiale din ultima perioada. In unele zone, apa de pe carosabil masoara 30 – 40 de centimetri.

- Pompierii au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru evacuarea apei din cateva zeci de gospodarii si institutii afectate de ploile torentiale care au cazut in tot judetul, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "ISU Vrancea a actionat in timpul noptii pentru…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru evacuarea apei din cateva zeci de gospodarii si institutii afectate de ploile torentiale care au cazut in tot judetul, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "ISU Vrancea a actionat…

- Cantitati mari de precipitatii cazute intr-un timp scurt, ieri dupa-amiaza, in zona Solonet, Parhauti, Botosana, Cajvana au dus la inundarea unor curti si gradini si la intreruperea circulatiei feroviare pe linia secundara Suceava-Cacica. Toate paraiele din zona s-au umflat si si-au iesit din ...

- Guvernul va aloca din Fondul de intervenție aproximativ 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor ploilor torențiale cu grindina și vant puternic, care au avut loc pe 18 – 19 mai și 10-11 martie curent. Un proiect de decizie in acest sens a fost aprobat astazi, 29 mai, de catre cabinetul de…