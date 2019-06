Stiri pe aceeasi tema

- O banca de seminte care a fost infiintata in urma cu cinci ani in judetul Arad a reusit sa conserve, pana acum, peste 2.700 de specii de plante, majoritatea exotice, iar specialistii aradeni imbogatesc anual colectia cu 500 de specii, facand si schimburi de mostre cu institute din 25 de tari.…

- Proiectul studentilor de la FEAA este inscris in competitia „Tara lui Andrei", fiind numit „SMART FEAA". Proiectul se va baza pe NFC (Near Field Communication), o tehnologie dezvoltata in 2004, dar care este tot mai utilizata in ultimul timp. Acesta este folosit si de catre Universitatea de Tehnologie…

- Lectorul cursului a fost antrenorul Aurel Ticleanu, fost jucator, participant la EURO 1984 cu echipa nationala a Romaniei. A facut parte din echipa Universitații Craiova intitulata Craiova Maxima care a ajuns pana in semifinalele Cupei UEFA din 1983 și alaturi de care a caștigat doua titluri de campion…

- Specialisti din Romania si Franta s-au intalnit la Timisoara in cadrul unei scoli de vara francofone. Proiectul a fost organizat de Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului Timișoara, in cadrul programului Erasmus. La aceasta intalnire, cursurile școlii de vara francofone…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza, in luna iulie a anului 2019, noua școli de vara finanțate din Proiectul privind Invațamantul Secundar (ROSE) de catre Banca Internaționala de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondiala), care au ca scop desfașurarea de cursuri și alte…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de pretutindeni va derula proiectul „Ziua Romanilor de Pretutindeni la Vidin”, la Vidin, in Bulgaria, in 01 iunie 2019. Proiectul se va implementa in parteneriat cu „AVE” – Uniunea…

- „E.On Romania” a anunțat ca echipa „Team Atlas” de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a ciștigat competiția „Energy Challenge 2019” cu „Project Flora” și și-a adjudecat premiul in valoare de 3.000 de euro. In finala desfașurata la Tirgu Mureș s-au intrecut 7 echipe de la Universitați din…