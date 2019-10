Cursurile de prim ajutor au fost predate de catre medicii si asistentii UPU- SMURD din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 'Mavromati' Botosani, impreuna cu paramedicii ISU Botosani. Actiunea, care are ca scop educarea populatiei din judetul Botosani in ceea ce priveste acordarea primului ajutor, in vederea cresterii numarului de supravietuitori in cazul unui stop cardio-respirator, a fost organizata cu ocazia Zilei Europene a Resuscitarii.

'Victimele unui stop cardio-respirator au nevoie de manevre de resuscitare in cel mai scurt timp posibil, deoarece resuscitarea asigura un debit…