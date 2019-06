Peste 200 kg de calcan confiscate de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul structurilor teritoriale ale Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat un flagrant si o perchezitie domiciliara, in urma carora au fost ridicate, in vederea confiscarii, aproximativ 20.000…

- Politistii de frontiera din cadrul structurilor teritoriale ale Garzii de Coasta au efectuat 6 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Constanta si Suceava, in urma carora au fost ridicate, in vederea confiscarii, peste 13.000 pachete de tigari de contrabanda si diverse sume de bani. In data de 30.05.2019,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit din China, a unor bunuri in valoare…

- Peste 80 kg peste si plase monofilament au fost confiscate de politistii de frontiera. Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta Punctul de Trecere a Frontierei Midia au depistat, in zona de competenta, un cetatean roman care transporta, cu un autoturism, peste 80 kilograme de peste…

- Politistii de frontiera au prins un pescador din Turcia, care pescuia ilegal in apele teritoriale ale Romaniei, in apropiere de Costinesti, dupa o urmarire de cateva ore, in timpul careia oamenii legii au fost folosit armamentul de la bordul navei, iar trei dintre cei aflati in pescador au fost raniti…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de punere in circulatie de marfuri contrafacute si folosirea de acte nereale, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Ostrov au depistat un barbat cautat de autoritatile romane pentru executarea unei pedepse privative de libertate. Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, in data de 18.04.2019, in jurul orei 23.20, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta Punctul de Trecere a Frontierei Midia au depistat, in zona de competenta, un cetatean roman care transporta, cu un autoturism, peste 200 kilograme de peste, fara documente legale. Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, in data de 17.04.2019,…