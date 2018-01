Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de studenti, membrii ai Asocietiei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) au organizat sambata seara un protest, cu ocazia caruia a avut loc si o inmormantare simbolica a Justitiei.

- Peste 200 de studenti din toata tara protesteaza, sâmbata seara, în centrul Timisoarei, fata de legile justitiei. Ei au depus candele aprinse lânga un sicriu pe care scrie “Justitie&", potrivit Mediafax.

- Evenimentul care a fost anunțat cu doar cateva ore inainte nu a suscitat mare interes printre timișoreni. In jurul orei 21.20, la aproximativ 20 de minute dupa inceperea oficiala a protestului, in Piața Victoriei aflandu-se aproximativ o suta de persoane, majoritatea studenți la universitațile din…

- Timba nu a realizat surpriza nici in derby-ul Timișoarei. Deși galben-negrii, in postura de gazde, au condus pe tabela, BC SCM s-a impus și in jocul direct din retur, scor 98-83. Partida a fost destul de echilibrata, peste așteptari, pana spre finalul sfertului 3. In cele din urma insa banca scurta…

- Libraria „La Doua Bufnite” va gazdui joi, 11 ianuarie, la ora 18, lansarea volumului „Auriu” de Adriana Carcu, aparut anul trecut la Editura „Casa de Pariuri Literare”. Alaturi de autoare, timisorenii vor avea ocazia sa-i intalneasca pe invitatii acesteia, Simona Croitoriu, Gabriel Timoceanu și Gheorghe…

- In doar a patra zi din 2018, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face deja al doilea sondaj pe Facebook. Daca in prima zi din noul an edilul ii intreba pe tinerii din oraș daca sunt de acord sa aiba o intalnire cu el, acum, Robu vrea sa știe parerea timișorenilor cu privire la redenumirea unei strazi…

- In prima parte a acestui an ar trebui sa ajunga la Școala Gen. 30 din Soarelui „containerele” achiziționate de primarie. Contractul cu firma care le aduce a fost semnat la sfarșitul anului trecut, construcțiile modulare pentru șase sali de clasa in valoare de aproape 126.000 de euro urmand…

- Pregatirile au inceput de multa vreme și asta o dovedește bugetul pentru domeniul cultural distribuit de primarie, care s-a triplat in ultimii șase ani. Un alt pas foarte important il dovedește adoptarea strategiei culturale pe termen lung a orașului (2014-2024). Cei implicați au fost nevoiți sa…

- Sunetul sirenelor a marcat, în mijlocul zilei de miercuri, momentul declansarii grevei generale din decembrie 1989 si proclamarea Timisoarei ca primul oras liber din România. Pe 20 decembrie 1989, la Timisoara s-a înfiintat Frontul Democrat Român (FDR), care a lansat chemarea…

- Mii de protestatari s-au strans in aceasta seara (marți, 19 decembrie) in Piața Operei din Timișoara, nemulțumiți de modificarile pe care coaliția PSD-ALDE le aduce legilor justiției și codurilor penale. Oamenii au pornit in marș pe strazile Timișoarei, scandand mesaje extrem de dure la adresa actualei…

- Zece mii de oameni au ieșit in strada la Timișoara in Decembrie 1989. Timișorenii au sfidat gloanțele care pusesera deja la pamant sute de oameni. O noua zi de lupta pentru libertate, o noua fila de istorie. Pe 19 Decembrie 1989 muncitorii din fabricile Timișoarei au oprit lucrul.

- Cererea in creștere pentru apartamentele noi și apariția acestora din urma in mai mare masura in Timișoara pe parcursul anului care sta se se incheie este principalul motiv pentru scaderea cererii pentru locuințele vechi in 2017, comparativ cu 2016. Un alt motiv pentru care cererea a scazut…

- "Ieșim duminica sa tragem un semnal de alarma fața de asaltul impotriva justiției. (LUNI, 18 Decembrie, la Senat se da votul final pe Legile Justiției)", se arata pe pagina de Facebook care a mobilizat din nou oamenii.

- O cruce imensa formata din sute de candele aprinse a fost formata, sambata seara, in Piata Operei din Timisoara, in memoria eroilor cazuti in timpul Revolutiei din Decembrie 1989, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O cruce imensa formata din sute de candele aprinse a fost formata, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, in memoria eroilor cazuți in timpul Revoluției din Decembrie 1989. Crucea din lumanari a fost formata pe platoul din fața Operei Romane din Timișoara, loc in care, acum 28 de ani, mii…

- Aproximativ 400 de persoane, majoritatea suporteri, au participat, sambata seara, la un mars in amintirea martirilor Revolutiei din Decembrie 1989, pe strazile Timisoarei, in timpul caruia au aprins torte si au strigat “Cinste lor, eroilor” sau “Pacat de sangele varsat”, transmite corespondentul Mediafax.

- Fenomenul știrilor false (fake news) a luat amploare in ultimii ani, in special cu ajutorul rețelelor de socializare care ajuta la diseminarea rapida a informațiilor, chiar daca acestea nu provin dintr-o sursa de incredere. Acum, acest fenomen atinge și imaginea Timișoarei, dupa ce o poza cu trei tineri…

- Sala de sport s-a mutat de la Timișoara la Giroc doar pentru ca era Sorin Grindeanu premier! Asta susține primarul Nicolae Robu, care spune și ca ar vrea stadionul „Dan Paltișanu”, daca tot intenționeaza CJ Timiș sa-l demoleze. Totuși, edilul ar dori sa incheie un „pact de colaborare administrativa”…

- Clinica ORL din Timișoara a fost, la inceputul saptamanii, gazda primului curs-workshop de reabilitare auditiv-verbala din orașul de pe Bega, la care au participat logopezi și psihopedagogi din județele Arad, Hunedoara, Gorj și Timiș. In unitatea medicala timișoreana au fost tratați in ultimii ani,…

- Lipsa locurilor de parcare din Timișoara este deja un subiect arhi-cunoscut și arhi-dezbatut. De cate ori primaria reușește sa realizeze cate unul, șoferii timișoreni sunt in al noualea cer. Exista insa și situații in care o asemenea lucrare nu este pe placul tuturor, șoferii fiind și ei, inainte de…

- Dupa ce la Catedrala Mitropolitana din Timișoara a fost deschisa prima carte de condoleanțe in memoria Regelui Mihai, decedat in urma cu o saptamana, o asemenea carte va putea fi semnata de cei dornici sa lase un gand bun pentru ultimul monarh al Romaniei și la sediul Universitații de Științe…

- Suporterii Poli le dau intalnire timișorenilor sambata, la ora 17, in Piața Maria, locul de unde a pornit revoluția anticomunista. Vor merge prin centrul orașului, apoi pe la Memorialul Revoluției, dupa care se vor indrepta spre Cimitirul Eroilor. „Sambata dupa-amiaza ne strangem, ca in fiecare…

- Bucurie mare pentru copii, la Targul de Craciun de la Timișoara, unde a fost amplasata o cabana cu reprezentarea ieslei Nașterii Pruncului Sfant. Miercuri dupa amiaza, in iesle au fost aduse și doua oi vii, care, firește, fac deliciul celor mici. Ieslea se afla la capatul dinspre Catedrala a Targului…

- Cu restanțe salariale catre jucatori și cu o rata lunara de peste 50.000 de euro catre ANAF, ACS Poli inca se chinuie sa supraviețuiasca. Primarul Nicolae Robu susține ca e nevoie de oameni serioși la club și ca nu mai este dispus sa-și dedice timpul și sanatatea pentru echipa lui de suflet.…

- Anunțul a fost facut marți de primarul Timișoarei. Robu spune ca ar fi trebuit ca asta sa se intample acum un an, dar cei de la RATT nu au fost in stare sa ii puna in aplicare ideile. „Noi vom introduce in curand plata de pe telefon și numai de pe telefon pentru transportul in comun.…

- Un accident grav de circulație s-a produs in Timis, in noaptea de duminica spre luni. In urma accidentului, o tanara de 19 ani a murit, iar alti patru studenți din Gorj, care mergeau la facultate in Timisoara, au fost raniti dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sens giratoriu de pe…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Semenic” al Judetului Caras-Severin au emis, in urma cu putin timp, o alerta pe Twitter, privind conditii meteo extreme in urmatoarele ore. Este vorba despre un cod portocaliu de vant, valabil intre orele 14-17, in zona montana a Banatului fiind…

- Lou Bega va susține un concert, la Timișoara, la trecerea dintre ani. Artistul va urca pe scena, in Piața Victoriei, dupa concertele pe care le vor susține Cargo, Feli Donose și Alexandra Mitroi. ”Lou Bega este invitatul special”, a anunțat Nicolae Robu, primarul Timișoarei, in cadrul conferinței de…

- Variantele puse la dispoziția calatorilor RATT sunt „foarte bun”, „bun”, „prost”, „foarte prost”, „nu-l folosesc, deci nu ma pot pronunța”. Aceleași variante sunt postate și la intrebarile cu privire la fiecare mijloc de transport in comun, edilul-șef dorind sa știe cum circula, in opinia…

- Iordache: Cei care protesteaza ar trebui sa vada ca incercam sa facem niste legi mai bune Presedintele Comisiei privind justitia, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat, luni, ca legile justitiei sunt modificate tinand cont de amendamentele depuse de CSM si asociatiile profesionale, iar protestatarii…

- Pentru extinderea bulevardului și peste strada Lidia exista un proiect mai vechi in primarie, s-au facut și evaluari ale terenurilor, dar Robu susține ca nu este de acord cu vechea ințelegere facuta cu proprietarii. „Bd. Sudului se va largi la patru benzi, proiectul este in curs de…

- Evenimentul a primit numele de "Legile Justiției! Nu scapați!", un protest fiind anuntat pentru duminica, 26 noiembrie, in Piata Victoriei. Mesaj pe Facebook "PSD-ALDE intra cu viteza in ultima faza pentru adoptarea Legilor Justiției: calendar accelerat in Parlament, mobilizare masiva…

- Ani de zile, cladirile de patrimoniu ale Timisoarei, au fost lasate in paragina. Vestea buna este ca in ultimii doi ani au inceput sa curga cererile de autorizatii pentru renovarea fatadelor cladirilor istorice.

- Proteste in Capitala și in mai multe orașe din țara, duminica 19 noiembrie. Aproximativ 150 de bucureșteni s-au adunat duminica seara, in jurul orei 18,30, in Piața Victoriei, pentru un protest fața de modificarea legilor justiției. Proteste au fost și in alte orașe din țara. Aproximativ 30 de persoane…

- Marcajele rutiere din intersectia de la pasajul Jiul din Timisoara, care a devenit celebra in intreaga lume, ar putea disparea, primarul Nicolae Robu anuntand ca a realizat un sondaj, iar aproape 20% dintre respondenti au precizat ca marcajele ii incurca in trafic. Intr-o postare publicata…

- Intreaga echipa a sarbatorit aniversarea atat la sediul companiei, cu mic dejun și gustari dulci, cat și in cadrul unei locații selecte cu degustare de vin, tort tematic, baloane colorate și alte surprize. Aceasta cifra plina de semnificații este efortul colectiv al tuturor…

- Mii de oameni au ieșit in strada duminica, 12 noiembrie, in București și mai multe orașe din țara, dar și in diaspora. Oamenii au protestat impotriva OUG de modificare a Codului Fiscal, precum si fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. Protestele de duminica s-au desfașurat fara incidente…

- Timișorenii au venit in Piața Victoriei „inarmați” cu stegulețe și pancarte pe care au scris fel de fel de mesaje. Ei susțin ca numai din strada pot bloca PSD și ALDE sa puna in practica Ordonanța de Urgența de modificare a Codului Fiscal, care a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Din…

- Daca vreți un spațiu comercial in zona istorica a Timișoarei, mare grija! Trebuie neaparat sa treceți pe la Direcția Județeana de Cultura, pentru ca aveți nevoie de un aviz. In ultimii doi ani insa, mai puțin de un sfert din schimbarile in acest domeniu au respectat legea.

- Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților l-a votat pe fostul premier Sorin Grindeanu pentru a prelua șefia ANCOM. Pe 24 octombrie, Comisia economica, industrii si servicii din Senat si Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputatilor au adoptat un raport favorabil…

- Luna trecuta, contractele de intreținere a iluminatului public și pentru luminițele de sarbatori din Timișoara au expirat. Este vorba despre un serviciu public important, care nici pana acum nu funcționa cine știe cat de satisfacator. Fiecare timișorean cunoaște cel puțin o situație in care becul de…

- Casa Steiner a fost construita la inceputul secolului trecut și este o cladire reprezentativa pentru Timișoara. In ultima perioada, insa, imobilul s-a degradat, proprietarii nereușind pana recent sa se ințeleaga in privința renovarii. Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, susține acum…

- Guvernul PSD-ALDE a aprobat printr-un memorandum, demararea procedurilor necesare pentru construirea a cinci spitale regionale in Timisoara, Targu-Mures, Constanta, Braila sau Galati si Brasov. Astfel, vor fi inițiate demersuri pentru identificarea soluțiilor de finanțare pentru construirea celor cinci…

- Cea mai mare companie aviatica germana Lutfhansa ofera zilnic zboruri intre Timisoara si Frankfurt. O data cu acesta noua ruta, pasagerii din Timisoara vor avea acces la aproape 300 de conexiuni catre 71 de tari.

- Lumanarile și candelele le-au așezat intr-un colț, pe treptele din fața Operei. Timișorenii au scris Colectiv din lumanari mici. Ei spun ca in felul acesta autoritațile ar trebui sa schimbe lucrurile. “Lucrurile s-au schimbat, dar in rau. In continuare sunt corupți la conducere,…

- Timișorenii care locuiesc in sudul orașului pot scapa de lucrurile de obiectele de uz casnic de care nu mai au nevoie. Lucratorii societații de salubritate vor aduna numai deșeuri de uz casnic și gospodaresc și deșeuri vegetale, rezultate din curațarea arborilor și a spațiilor verzi din jurul…

- UVT si UPT primesc noi premii pentru activitatea realizata, de aceasta data pentru colaborarea internationala. Elsevier a organizat Gala Scopus Award pentru prima data in Romania, și in Europa de Est, in anul 2015. Universitatea timisoreana a fost nominalizata, alaturi de Universitatea Babeș…

- Medicii rezidenți s-au adunat in Piața Victoriei din Timișoara ținand in mana pancarte pe care scria „Medicii rezidenți nu lucreaza Pro Bono” sau „Voi dați afara medicii din țara”. Ei sunt nemulțumiți dupa ce au fost informați ca de la 1 ianuarie vor ramane și fara bonuri de masa și fara…

- Va fi mare sarbatoare intr-o localitate din apropierea Timisoarei, in 26 octombrie, cand va avea loc ruga localitatii. Aceasta se va desfasura la caminul cultural din Covaci, unde este asteptata cat mai multa lume. Partea artistica va fi asigurata de Puiu Codreanu si Otilia Duma. Pentru cei mici, va…

- Accident spectaculos de circulație, vineri seara, într-una dintre cele mai caglomerate intersecții din Timișoara, în care au fost implicate cinci mașini. Una dintre ele a ajuns cu roțile în sus, iar o persoana a fost transportata la spital.