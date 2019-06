Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 17 mai 2019 s-a desfașurat Faza naționala de Educație financiara „Olimpiada Micilor Bancheri” ediția a VI-a 2019 la Universitatea București, Facultatea de Istorie. Proba scrisa aferenta fazei locale a fost susținuta pe data de 6 martie 2019, atat pentru clasa a III-a, cat și pentru clasa…

- Saptamana aceasta, in zilele de 22 și 23 mai, se desfașoara Evaluarea Naționala la finalul clasei a VI-a, din județul Covasna urmand sa participe peste 1700 de elevi, conform datelor Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Conform calendarului, miercuri, 22 mai, are loc proba de limba și comunicare,…

- Evaluarea Nationala pentru clasa a II-a continua miercuri, 8 mai, cu probele de citit la limba romana și materna. Marti, a fost proba de limba romana, respectiv limba materna – scris. Notele nu se trec in catalog, insa rezultatele sunt utile pentru elevii, parinti si cadre didactice. Subiectele sunt…

- SUBIECTE ROMANA EVALUARE NAȚIONALA CLASA A II-A. Evaluarea Naționala la clasa a II-a incepe pe 7 mai și se incheie pe 10 mai, iar copiii vor susține testarea la Limba romana scris, citit și la Matematica. SUBIECTE ROMANA EVALUARE NAȚIONALA CLASA A II-A. Elevii vor avea la dispoziție 30 de minute, pentru…

- Elevii de clasele a II-a, a IV-a, a VI-a sustin in luna mai Evaluarea Nationala. Aceasta incepe in 7 mai, cu proba de limba romana sau limba materna de la clasa a II-a. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie pe 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a pe 7 iunie. Pentru…

- Un numar de 157 de elevi, insotiti de profesori, iau parte la Odorheiu Secuiesc, la faza nationala a Olimpiadei de Limba si literatura romana pentru minoritati si diaspora, care se desfasoara in premiera in Harghita, in perioada 22-24 aprilie. Inspectorul de limba si literatura romana, Manuela Nicoleta…

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep astazi simularea probelor de la Bacalaureat, care se va incheia in 21 martie, urmand ca in 29 martie sa fie anuntate rezultatele. In acelasi timp, Consiliul National al Elevilor continua protestul dam #foaiagoala, pe care l-a inceput la simularea probelor de…

- SUBIECTE ROMANA BACALAUREAT 2019. Vezi cum arata cerintele la prima proba scrisa Simularea de Bacalaureat 2019 incepe luni, 18 martie, cu simularea la limba și literatura romana. Ministerul Educației a revenit asupra deciziei de a modifica structura subiectelor de la Bacalauareat 2019 și Evaluarea Naționala…