Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 27 mai – Sputnik. Digul de pe Nistru din regiunea satului Crocmaz spre direcția satului Tudora, raionul Ștefan Voda, a fost consolidat cu 7500 de saci cu nisip. La consolidarea digului pe o lungime de 3 km au lucrat angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. La…

- Salvatorii, carabinierii și militarii continua si astazi lucrarile de intarire a digului de protectie in satul Crocmaz, raionul Stefan-Voda, acolo unde peste 200 de gospodarii sunt in pericol de a fi inundate.

- Peste 300 de salvatori, militari si carabineri continua pentru a doua zi lucrarile de consolidare a digurilor in raionul Stefan Voda. Munca este in toi in satul Crocmaz, unde unde 200 de gospodarii sunt in pericol de inundatii.

- Peste 300 de persoane lucreaza in continuare in raionul Stefan Voda. Angajații IGSU in comun cu forțele desconcentrate ale mai multor instituții guvernamentale continua lucrarile de fortificare a digurilor de protecție in preajma raului Nistru.

- Lucrarile de intarire a digurilor in satele din raionul Stefan Voda, aflate in pericol de inundatii, sunt in toi. Peste 200 de militari, carabinieri si constructori au fost mobilizati in zona. Testul de rezistenta va fi marti, cand o viitura va ajunge in sudul tarii.

- In cateva localitati din raionul Stefan Voda au inceput lucrarile de consolidare a digurilor de protectie de-a lungul raului Nistru. "Urmeaza sa fie efectuate lucrari de consolidare a digurilor.

- Salvatorii si Armata Nationala sunt pregatiti sa intervina cu unitati de tehnica militara pentru intreprinderea actiunilor de prevenire a inundatiilor in raionul Stefan Voda.Astfel, seful IGSU Mihail Harabagiu a convocat celula de criza.

- CHIȘINAU, 24 mai – Sputnik. Mai multe localitați din raionul Ștefan Voda se afla sub riscul de a fi inundate. Premierul în exercițiu, Pavel Filip, a convocat o ședința de urgența în legatura cu pericolul inundațiilor a localitaților din zona limitrofa a râului Nistru.…