Peste 1.000 de persoane au murit din cauza febrei dengue în Filipine în acest an Aproape 40% din cele 1.021 de victime care au murit din cauza bolii intre 1 ianuarie si 24 august erau copii cu varste cuprinse intre 5 si 9 ani, a precizat sursa citata. Numarul deceselor a fost aproape dublu fata de cele 622 de decese inregistrate in acelasi perioada a anului trecut, a mai spus ministerul, care a precizat ca in perioada ianuarie-august au fost raportate un numar total de 249.332 cazuri de febra dengue, comparativ cu 119.224 in primele opt luni ale anului 2018. Luna trecuta, Filipine a decretat epidemie nationala de febra dengue pe fondul cresterii numarului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe 23 august, au fost raportate 42.051 de cazuri de Dengue, cel mai mare numar de cazuri fiind inregistrat in districtul Colombo (8.808 de cazuri), urmat de Gampaha, la periferia capitalei, cu peste 6.388 de cazuri si de Galle, in sudul Sri Lankai, cu 4.377 de cazuri.Unitatea de Epidemiologie…

- O persoana a murit in statul american Illinois dupa ce a dezvoltat o boala respiratorie severa din cauza fumatului de țigari electronice cu aburi, scrie BBC News. Experții americani investigheaza o boala pulmonara misterioasa și care este legata de utilizarea țigarilor electronice. Centrul pentru Controlul…

- Construcția termocentralei pe gaze de la Iernut a fost blocata din cauza prevederilor OUG 114/2018 care a majorat salariile din constructii, ceea ce inseamna costuri suplimentare pentru Romgaz, dupa cum...

- Autoritațile din Honduras avertizeaza ca țara se confrunta cu o epidemie de febra dengue, în condițiile în care 26 din cele 32 de spitale publice din țara au raportat ca trateaza un numar foarte mare de astfel de cazuri, scrie Mediafax, citând France 24. Aproximativ 28.000…

- Honduras se confrunta cu o epidemie de febra dengue. Aproximativ 28.000 de persoane au fost afectate de aceasta boala in 2019. Potrivit France 24, citat de Mediafax, 26 dintre cele 32 de spitale publice din Honduras au raportat ca trataeaza un numar foarte mare de cazuri de febra dengue. Dintre cele…

- Contul curent al balanței de plați s-a adancit, investițiile nerezidenților a scazut, iar datoria externa a crescu. Acestea sunt trei informații nu foarte placute pe care ni le-a dat BNR. In perioada ianuarie-mai 2019, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3.401 milioane euro,…

- 'Activam toate institutiile guvernamentale si non-guvernamentale pentru a pune in aplicare o serie de masuri' impotriva vectorului bolii, tantarul Aedes aegypti, a declarat ministrul Sanatatii, Alba Flores, in cadrul unei conferinte de presa. Aceste actiuni, care vor fi implementate in 298 de municipalitati,…

- Ministrul le-a cerut parintilor sa-si trimita copiii bolnavi la centrele de sanatate sau in spitalele de stat in decurs de 48 de ore daca banuiesc ca acestia sunt infectati cu virusul dengue. Fundatia Kantha Bopha a anuntat intr-un comunicat ca numai luni 577 de copii spitalizati in cinci spitale…