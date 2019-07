Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu uriaș, în aceasta dimineața, la un restaurant din cartierul galațean Țiglina 1. Un bloc de garsoniere din apropiere a fost evacuat, iar doua persoane au ajuns la spital, intoxicate cu fum.

- Un incendiu a distrus un camion al organizatorilor Turului ciclist Frantei in noaptea de miercuri spre joi, in apropierea consiliului departamental din localitatea Linthal, inaintea etapei a 6-a, cu startul la Mulhouse, informeaza presa din Hexagon.

- Structura de lemn a turnului principal al Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea a fost ridicata si amplasata marti cu ajutorul unei macarale, a anuntat, intr-un comunicat, Primaria Oradea. Potrivit sursei, ridicarea cu macaraua si fixarea structurii de lemn au decurs fara probleme.…

- Un incendiu a izbucnit, marți, la un combinat chimic situat intr-o zona industriala a orașului spaniol San Roque. Un nor urias de fum s-a ridicat deasupra orasului situat in apropiere de Gibraltar. Serviciile de urgenta au anuntat ca focul era sub control dupa-amiaza și sectorul industrial Guadarranque,…

- Un nor urias de fum se ridica marti deasupra orasului San Roque din apropiere de Gibraltar in sudul Spaniei dupa un incendiu la un combinat chimic situat intr-o zona industriala, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Serviciile de urgenta au anuntat ca focul era sub control dupa-amiaza. …

- Departamentul Transporturilor din statul american Colorado a decis sa nu arunce in aer o porțiune de autostrada care a fost blocata de un bolovan imens cazut de pe un pisc din preajma. In schimb, autoritațile vor construi un nou drum in jurul pietrei.

- Un incendiu izbucnit marti dupa-amiaza, in jurul orei 16.00, a cuprins si distrus un adapost de animale din comuna Dumbraveni. Focul a pornit din interiorul cladirii si s-a extins cu repeziciune, cuprinzand intreaga cladire amplasata aproape de intrarea in comuna Dumbraveni, dinspre Suceava. La ...

- Persoane necunoscute au patruns prin efracție, in noaptea de joi spre vineri, in Liceul Tehnologic din Belcești, județul Iași, și au ars 10 cataloage. A fost distrus și calculatorul directorului, transmite corespondentul MEDIAFAX.Surse judiciare au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca persoane…