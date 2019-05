Stiri pe aceeasi tema

- Vino sa susții alaturi de Caiac SMile proiectul “Skiing with disabilities”. Prin acest proiect persoanele cu handicap locomotor au șansa de a schia! La intrarea in hypermarket-ul Auchan Satu Mare va prezentam scaunul special, pus pe lame de schi, datorita caruia imposibilul a devenit realitate. Invitam…

- Femeia in varsta de 40 de ani si baietelul ei, de 3 ani, au disparut fara urma in timpul unei plimbari cu familia. Cei doi sunt cautati de ieri dupa-amiaza, in padurea din apropierea satului Zizin, com. Tarlungeni, judetul Brasov. „La data de 21.04.2019, orele 17.45, dispeceratul IPJ Brasov a fost…

- Persoanele cu dizabilitați vor beneficia de asistența telefonica gratuita. Mai exact, acestea vor primi sprijin informațional si vor putea raporta cazurile de incalcare a drepturilor. Regulamentul noului serviciu de asistența a fost aprobat de Guvern.

- Amintim ca la artcolul 90 din noua Lege a pensiilor este prevazut ca: "Persoanele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate…

- Se spune ca ochii caprui fura inima oricui… Ochii caprui pot povesti despre tine mai multe lucruri decat te-ai fi asteptat. Se spune despre persoanele care au ochi caprui ca sunt cei mai buni confidenti, carora prietenii nu se tem sa le marturiseasca secretele, pentru ca le vor pastra cu grija. Ai…

- Indubitabil, femeia este cel mai bun lucru de la painea feliata incoace. Motiv pentru care nu avem doar o zi in care sa o celebram, avem o luna intreaga. ZIGO știe asta, și de aceea a ales sa sarbatoreasca alaturi de toate doamnele, domnișoarele, soțiile, mamele, soacrele, femeile, oferindu-le o experiența…

- Persoanele cu dizabilitați locomotorii vor fi scutite de achitarea plaților vamale la importul autoturismelor cu capacitatea cilindrica de pana la 2 500 cm3, indiferent de termenul de exploatare.

- „PSD umileste copiii si adultii cu dizabilitati! In noul proiect de buget, banii alocati pentru persoanele cu dizabilitati si centrele speciale pentru minori sunt ZERO. Au taiat tot, absolut tot! Au lasat toata responsabilitatea in mana primariilor, ca si cum primaria unui comune sau a unui orasel mai…