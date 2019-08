Stiri pe aceeasi tema

- Echipaje Salvamont și SMURD intervin, duminica dupa-amiaza, pentru salvarea unui turist ranit, aflat la Piatra Secuiului, pe raza comunei Rimetea. Potrivit ISU Alba, pompierii din Aiud intervin cu un echipaj SMURD. Din primele date, persoana ar fi suferit o fractura sau entorsa la un picior și nu se…

- Premergator și pe timpul desfașurarii slujbelor religioase prilejuite de hramul Manastirii Nicula, 33 de pompieri, un medic și doi voluntari SMURD vor fi prezenți in perimetrul manastirii pentru a asigura raspunsul operativ, la nevoie, privind acordarea primului ajutor calificat și sa execute operațiuni…

- Premergator și pe timpul desfașurarii slujbelor religioase prilejuite de hramul Manastirii Nicula, 33 de pompieri, un medic și doi voluntari SMURD vor fi prezenți în perimetrul manastirii pentru a asigura raspunsul operativ, la nevoie, privind acordarea primului ajutor calificat și sa execute…

- De o interventie reusita au avut parte salvamontistii si pompierii din Viseu de Sus, joi, 8 august. O persoana aflata intr-o zona cu acces dificil, Valea Morii din Vișeu de Sus, a fost lovita de un taur. Persoana sangera puternic și nu iși putea mișca picioarele. Pompierii din Vișeu de Sus impreuna…

- Ziarul Unirea Acțiune de evacuare și ajutor medical a unei persoane de 71 de ani, dintr-o zona greu accesibila din comuna Meteș Acțiune de evacuare și ajutor medical a unei persoane de 71 de ani, dintr-o zona greu accesibila din comuna Meteș Detașamentul de pompieri Alba Iulia in cooperare cu Salvamont…

- Ziarul Unirea Persoana blocata in interiorul unui apartament din Aiud. Pompierii intevin cu o autoscara Persoana blocata in interiorul unui apartament din Aiud. Pompierii intevin cu o autoscara Detașamentul de Pompieri Aiud intervine pentru deblocarea unei uși de apartament in municipiul Aiud, pe strada…

- Ziarul Unirea Persoana cu probleme medicale, blocata intr-un imobil din Alba Iulia. Intervin pompierii Persoana cu probleme medicale, blocata intr-un imobil din Alba Iulia. Intervin pompierii Detasamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru deblocarea unei uși, persoana cu probleme medicale blocata…

- Personalul medical al Penitenciarului Timisoara a intervenit luni, in jurul orei 6,30, pentru acordarea primului ajutor in cazul detinutului Marcel Lepa, care a savarsit un act de suicid prin spanzurare, in grupul sanitar al camerei de detinere, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, subcomisar…