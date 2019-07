Pepenii româneşti, etichetaţi obligatoriu. Cum îi recunoaştem Pepenii romanești vor fi etichetați corespunzator. Anunțul a fost facut de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, scrie a1.ro. Etichetele de pe pepenii romanești au ca scop evitarea confuziilor privind proveniența produselor comercializate și piețe și magazine. Eticheta cuprinde informații privind denumirea producatorului, localitatea de origine, data recoltarii și prețul cu amanuntul. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

