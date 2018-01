Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a apreciat joi, în fața Consiliului de Securitate al ONU ca prabușirea acordului asupra programului nuclear al Iranului va trimite un mesaj &"alarmant&" lumii întregi și va compromite eforturile pentru a convinge Coreea de Nord

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat in cursul unei reuniuni a Consiliului pentru neproliferare nucleara ca JCPOA - acronimul englez al acordului semnat in iulie 2015 - reprezinta un succes diplomatic foarte important. "Esecul JPCOA, in special din cauza uneia dintre parti…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a atacat violent SUA luni in cadrul unei conferinte de presa in care a facut bilantul activitatii diplomatiei Rusiei pe anul trecut, acuzand Washingtonul ca refuza 'realitatea unei lumi multipolare', relateaza France Presse.'Din nefericire, colegii nostri…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania sustine implementarea riguroasa a sanctiunilor internationale impuse Coreii de Nord de ONU si UE si a exprimat speranta ca eforturile comunitatii internationale vor conduce la solutionarea durabila a acestui dosar. E o premiera o astfel de…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, l-a acuzat vineri pe presedintele american, Donald Trump, ca doreste "cu disperare" sa saboteze acordul privind programul nuclear iranian care, in opinia sa, "nu poate fi renegociat", transmite AFP. "Politica lui Trump si anuntul facut…

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a avut vineri convorbiri telefonice cu omologii sai iranian Javad Zarif si turc Mevlut Cavusoglu în contextul pregatirilor pentru Congresul dialogului national sirian preconizat pentru sfârsitul lunii ianuarie la Soci, relateaza agentia de presa Reuters.…

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Uniunea Europeana il va invita, cat mai curand, pe ministrul de Externe al Iranului sa discute despre recentele proteste antiguvernamentale, a declarat, duminica, ministrul de Externe german Sigmar Gabriel, informeaza site-ul postului France24.

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan, transmite AFP. Reuniunea, programata la ora 20,00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile…

- Ministrul japonez de externe Taro Kono a declarat miercuri ca orice incercare de a revizui acordul incheiat in 2015 de Tokyo cu Coreea de Sud privind asa-numitele "femei de reconfortare", fortate sa lucreze in...

- Șefii diplomațiilor rusa și americana, Serghei Lavrov și Rex Tillerson, au avut marți, la telefon, o discuție consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanța trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP. „Cele doua parți impartașesc opinia ca programul nord-coreean…

- Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul nuclear si cel balistic al Coreei de Nord, programe pe care Phenianul continua sa le dezvolte in pofida numeroaselor rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator între Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters. Moscova îndeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la…

- Marile puteri isi trimit avertismente una celeilalte. Acum a venit randul Rusiei. Oamenii lui Vladimir Putin le transmit americanilor ca un eventual razboi impotriva Coreei de Nord ar face foarte multe victime pentru Statele Unite. Zeci de mii de americani care locuiesc in Coreea de Sud ar muri in…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Donald Trump a afirmat ca decizia Consiliului de Securitate demonstreaza ca lumea ”vrea pace, nu moarte”. Sanctiunile, elaborate de SUA, propun interzicerea a 90% din exporturile de produse petroliere rafinate catre Coreea de Nord, impunand…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza intarirea sanctiunilor ONU impotriva Coreii de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters.Documentul cere interzicerea exportului…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Raportorul special al ONU privind situatia drepturilor omului din Coreea de Nord, Tomas Ojea Quintana, a declarat joi ca sanctiunile Consiliului de Securitate al ONU nu pot fi impuse intr-un mod care sa compromita mijloacele de subzistenta ale cetatenilor nord-coreeni, relateaza agentia Yonhap.

- Statele Unite nu au determinat statutul final al orasului Ierusalim, a transmis secretarul de Stat american, Rex Tillerson, incercand sa atenueze criticile internationale generate de hotararea presedintelui Donald Trump. "Statutul Ierusalimului nu este final. In privinta Ierusalimului, presedintele…

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE).Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- Ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a indemnat luni Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) sa coopereze cu Moscova pentru a combate traficul ilegal de droguri dinspre Afganistan, informeaza dpa si TASS. 'Ii indemnam pe oficialii NATO la o dezvoltare de abordari comune,…

- "Libanul va supravietui sau va prospera doar daca va dezarma Hezbollah. Atata timp cat aveti o militie armata, nu veti avea pace in Liban. Situatia din Liban este tragica. Din 1979, iranienii au scapat literalmente cu crime in regiunea noastra (Orientul Mijlociu), iar acest lucru trebuie sa inceteze",…

- O eventuala schimbare de poziție a Statelor Unite in privința acordului nuclear iranian va avea consecințe dezastruoase in Coreea de Nord, a afirmat vineri la Roma ministrul de rus de externe, Serghei Lavrov.

- Racheta, pe care a testat-o Coreea de Nord acum citeva zile ar fi putut ajunge chiar in inima Statelor Unite ale Americii. Informațiile au fost confirmate de experții americani și sud-coreeni. In opinia lor, proiectilul ar fi putut zbura mai mult de 13 mii kilometri, iar lansat la un anumit unghi, ar…

- Rusia a respins joi apelul Statelor Unite de a-si taia legaturile comerciale si diplomatice cu Coreea de Nord, dupa ultimul tir de racheta, chemand la negocieri si acuzand Washingtonul ca vrea sa "provoace" Phenianul, potrivit Le Soir . "Opinia noastra este negativa: am subliniat de mai multe ori ca…

- Rusia se pregatește sa reduca trupele sale in Siria, iar retragerea va avea loc pe masura ce acestea vor fi gata s-o faca, a declarat Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate rus, citat de Interfax. Anterior, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat finalizarea iminenta a operațiunii…

- Declaratia lui Sadiq Khan marcheaza o noua voce pe lista oficialilor britanici care si-au exprimat indignarea fata de postarile recente ale lui Donald Trump. Presedintele american a redistribuit pe contul personal de Twitter trei clipuri antimusulmane postate anterior de Jayda Fransen, liderul partidului…

- Incidentele au avut loc vineri in apropierea satului palestinian Qusra, situat in Cisiordania. Palestinieni au atacat cu pietre turisti si militari israelieni. In contextul violentelor, un colonist israelian a tras focuri de arma, omorandu-l pe un protestatar palestinian. Un israelian…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, a calificat drept un "act violent" care "nu poate fi tolerat" tirul cu racheta efectuat in primele ore ale zilei de miercuri de Coreea de Nord si a lansat un apel la o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP."Nu vom ceda niciodata…

- Oficialii rusi au declarat vineri ca sunt gata sa sustina prelungirea acordului convenit anul trecut de principalii producatori mondiali de petrol vizand reducerea livrarilor, la mai putin de o saptamana inainte de urmatoarea reuniune ministeriala a Statelor Exportatoare de Petrol OPEC , informeaza…

- Ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a acuzat vineri SUA ca 'provoaca' Phenianul pentru a se putea indrepta spre 'optiunea militara' in rezolvarea problemei nord-coreene, informeaza AFP.'Este foarte ingrijorator ca in aceste ultime doua luni in care Coreea de Nord nu a…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Franta ia in consierare posibilitatea de a gazdui o intalnire a International Lebanon Support Group, pentru a discuta criza politica a tarii, a declarat sambata o sursa din cadrul administratiei prezidentiale, citata de Reuters, scrie news.ro.Potrivit sursei, inca nu a fost luata o decizie…

- Doua proiecte de rezoluție concurente, american și rus, vizand prelungirea cu un an a mandatului experților internaționali care ancheteaza asupra atacurilor cu arme chimice in Siria au fost respinse joi intr-o reuniune furtunoasa a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, relateaza AFP. Ulterior,…

- Ulterior, Japonia a depus un proiect de rezoluție solicitand o extindere de 30 de zile care ar permite sa se ajunga la un compromis cu privire la soarta acestui grup de anchetatori, numit (Mecanismului Comun de Investigație — Joint Investigative Mechanism), din care fac parte experți ai ONU și Organizației…

- De Blasio, un membru al Partidului Democrat, a strans 66% dintre voturi, invingand-o clar pe Nicole Malliotakis, din partea Partidului Republican, care a strans doar 28% dintre voturi. La mare distanta, pe locurile trei si patru, s-au clasat candidatul independent Bo Dietl si Akeem Browder,…

- Finlanda nu a invitat Rusia sa adere sau sa coopereze cu Centrul de la Helsinki pentru combaterea amenințarilor hibride, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Finlandei, Timo Soini, comentand declarația șefului Ministerului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, informeaza Yule.Marți,…

- Iranul si Rusia ar trebui sa coopereze pentru a izola Statele Unite si a stabiliza Orientul Mijlociiu, i-a propus ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem iranian, presedintelui rus, Vladimir Putin, aflat in vizita la Teheran. "Cooperarea noastra poate izola America... Esecul din Siria al teroristilor…

- Iranul va continua sa produca rachete pentru apararea sa si nu considera aceasta o incalcare a acordurilor internationale, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani, intr-un discurs televizat de postul nationale de televiziune, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . ”Am construit, construim…

- Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite urmeaza sa decida marți în cursul unui vot daca prelungește ancheta asupra atacurilor comise în Siria cu arme chimice, au informat luni mai mulți diplomați, scrie Agerpres.

- Afirmatiile presedintelui american Donald Trump potrivit carora Iranul nu respecta acordul nuclear iranian sunt o consecinta a situatiei politice din SUA si nu pot influenta implementarea intelegerii, a declarat sambata secretarul general al serviciului diplomatic al UE, relateaza agentia Tass.…