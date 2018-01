Stiri pe aceeasi tema

- O intalnire exceptionala intre reprezentantii celor doua tari a avut loc ieri in localitatea frontaliera Panmunjom (in zona demilitarizata), in ciuda puternicelor tensiuni provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului. Coreea de Nord a propus trimiterea de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarna de…

- Seulul si Phenianul au decis marti, in cadrul primelor lor discutii dupa o pauza de doi ani, sa-si restabileasca legatura telefonica directa militara, a anuntat un responsabil sud-coreean, la cateva zile dupa reluarea unei linii telefonice civile, relateaza AFP. Potrivit agentiei de presa…

- Coreea de Nord a redeschis, marti, un canal de comunicare militara cu Coreea de Sud, in contextul in care cele doua state au purtat discutii la nivel inalt despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Un oficial al Guvernului de la Seul…

- Rusia saluta dialogul intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, reluat marti la Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei, a declarat marti un purtator de cuvant al Kremlinului, citat de Reuters. ''Acesta este exact tipul de dialog despre care am spus ca este necesar'',…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. Un prim rezultat,…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- Hackerii, interesați de Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud Hackerii au incercat sa sustraga informatii sensibile de la organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna, ce se vor desfasura luna viitoare la Pyeongchang, a anuntat o firma de securitate cibernetica, informeaza…

- In sportul care consuma tineri la minut, Noriaki Kasai este excepția. Japonezul care deține numeroase recorduri se incapațaneaza sa mai sara de pe trambulina o data și inca o data alaturi de sportivi care i-ar putea fi copii. Kasai a fost numit in echipa Japoniei care va participa la Jocurile Olimpice…

- Autoritatile sportive chineze au anuntat luni suspendarea pe o perioada de doi ani, pentru dopaj, a patinatoarei de viteza Shi Xiaoxuan, care nu va putea participa astfel la Jocurile Olimpice de iarna programate luna viitoare la PyeongChang, informeaza AFP.

- Acesta este mesajul presedintelui chinez pentru cea mai puternica armata din lume. Indemnul lui Xi Jinping a venit pe fondul situatiei din Peninsula Coreeana care este tot mai tensionata si cere armatei sa se pregateasca de lupta si sa fie siguri pe victorie.

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut, joi, armatei tarii sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte, in contextul tensiunilor din Peninsula Coreeana, informeaza site-ul televiziunii France24. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii…

- Schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj), desemnata luna trecuta sportiva numarul unu a judetului Alba in 2017, se pregateste intens pentru cel mai important moment al carierei: prezenta la Jocurile Olimpice din 2018, la PyeongChang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Loturile olimpice ale Romaniei…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a salutat aparenta dorința a lui Kim Jong-un de a intra intr-un dialog și a cerut, intr-o ședința de guvern azi, la Seul, masuri urgente pentru a ajuta Coreea de Nord sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 de la Pyeongchang.

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa mana intinsa de liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, care a evocat o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Speram…

- Printre sportivii sanctionati sunt doi medaliati cu argint la sanie, Albert Demcenko si Tatiana Ivanova. Albert Demcenko a obtinut argintul la individual, dar si in stafeta pe echipe, alaturi de Tatiana Ivanova.Ceilalti noua sportivi sanctionati au concurat la Soci in probele de patinaj…

- Romania si-a asigurat cote de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), atat la sanie, cat si la biatlon, potrivit Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. In urma competitiilor desfasurate in prima jumatate a lunii decembrie, Romania a obtinut cinci…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a anuntat ca a propus partii americane amanarea exercitiilor militare comune pana dupa Jocurile Olimpice de Iarna, care vor avea loc in perioada 9-25 februarie la Pyeongchang, relateaza AFP.

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, a anuntat ca a propus amanarea dupa Jocurile Olimpice a exercitiilor militare comune cu Statele Unite care provoaca de fiecare data furia Phenianului, relateaza AFP. Este prima confirmare ca Seulul cauta sa amane manevrele anuale Key Resolve si Foal…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, vizita efectuata recent de catre presedintele sud-coreean Moon Jae-In în China, care ar fi "cersit" aplicarea unor presiuni sporite si a unor sanctiuni noi împotriva regimului de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. …

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca Rusia nu va boicota Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza L’Equipe.Rusia “nu ii va impiedica” pe sportivii rusi care vor sa participe pa JO sub drapelul olimpic, a spus Putin. “Fara indoiala, nu ne vom opune”, a afirmat…

- Rusia a fost interzisa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang 2018 (Coreea de Sud), iar sportivii care a putea concura sub drapel neutru se gandesc sa boicoteze competitia. Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), spune ca acesta decizie nu ar fi una inspirata, informeaza…

- Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv a comentat decizia forului executiv al CIO de a suspenda Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv (CNO), Nicolae Juravschi, a declarat intr-un comentariu pentru Sputnik ca Jocurile Olimpice…

- Sportivii ruși sub drapel neutru vor sa boicoteze JO de iarna 2018! Decizia reprezentantilor CIO de a suspenda Rusia de la JO de iarna din 2018 a starnit revolta sportivilor din tara lui Putin! Hotararea CIO a fost luata ca urmare a unei anchete ce a stabilit ca institutiile statului s-au implicat in…

- Echipa Federației Ruse a fost inlaturata de la participarea la Jocurile Oimpice de iarna din 2018, care vor avea loc in orașul sud-coreean Pyeongchang, transmite Comitetul Olimpic Internațional, citat de tvrain.ru. Sportivii ruși "curați" vor putea fi admiși la jocuri, dar vor fi nevoiți sa participe…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne. Decizia Comitetului International Olimpic (CIO) vine ca urmare a dopajului de stat organizat…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna, care vor avea loc in PyeongChang, in 2018. Potrivit Reuters, unii sportivi rusi vor avea posibilitatea de a participa la Jocurile Olimpice sub un drapel neutru, scrie BBC .

- "Un boicot olimpic nu a rezolvat niciodata nimic", a estimat marți președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Thomas Bach, dupa ce Rusia a fost suspendata de la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang și ar putea lua in calcul boicotarea evenimentului ce va avea loc…

- Rusia a fost suspendata de la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de catre Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru dopaj instituționalizat, dar unii dintre sportivii sai vor fi autorizați sa participe la competiția organizata la PyeongChang (Coreea de Sud) intre 9 și 25

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne.

- Aleksei Negodailo si Dimitri Trunenkov au fost descalificati, iar rezultatele lor de la JO 2014 au fost anulate. De asemenea, CIO le-a descalificat pe biatlonistele Yana Romanova si Olga Vilukhina, medalitae cu argint, dar si pe Sergei Chudino, concurent in proba de skeleton. Aceste noi sanctiuni…

- Comitetul Executiv al CIO va anunța pe 5 decembrie la Lausanne daca sportivii ruși vor putea participa la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud), relateaza Reuters. Forul executiv al CIO se reunește în zilele de 5 și 6 decembrie și va…

- Agentia Mondiala Antidoping (WADA) a anuntat, vineri, ca a intrat în posesia unei baze de date a laboratorului din Moscova, care confirma raportul McLaren privind dopajul sustinut de stat în Rusia, informeaza presa internationala. WADA a precizat ca documente din perioada ianuarie…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin au ajuns, vineri, in Vietnam, urmand a participa la summitul Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC) din orasul Da Nang, dar nu vor avea o intrevedere formala. Casa Alba a anuntat ca Donald Trump va prezenta o viziune americana…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- De asemenea, liderul de la Kremlin a spus ca acuzațiile de dopaj care au dus la interzicerea participarii unor sportivi ruși la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, de la Pyeongchang, par sa aiba ca scop perturbarea alegerilor prezidențiale din Rusia, din martie anul viitor. In urma cu o saptamana,…

- Schiorul din Arieșeni, Bogdan Gligor va antrena lotul țarii cu climat tropical la Olimpiada de iarna din 2018 și va pregati un singur sportiv. Accidentarile dese l-au scos din cursa pentru Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, insa schiorul Bogdan Gligor, 29 de ani, va participa la competiție, ca antrenor…

- Președintele american Donald Trump a declarat, în timpul vizitei în Coreea de Sud, ca vremea scuzelor a trecut șica a venit vremea forței în relația cu Coreea de Nord. „Nu ne subestimati, nu ne puneti la încercare”, a fost mesajul transmis de presedintele…

- Conducerea Comitetului International Olimpic studiaza posibile sanctiuni in cazul Rusiei la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, pentru sistemul de dopaj generalizat pus in practica la editia precedenta, de la Soci, din 2014, informeaza New York Times.Printre propunerile luate in…

- Președintele american, Donald Trump, și-a anulat miercuri in ultimul moment o vizita neanunțata in Zona Demilitarizata (DMZ) dintre cele doua Corei din cauza vremii nefavorabile, transmite AFP. Înainte de plecarea în acest vast turneu prin Asia, Casa Alba a informat ca Donald…

- Coreea de Nord si-a reafirmat, marti, dorinta de a-si consolida puterea nucleara pentru a raspunde la actiunile ostile ale Statelor Unite, in timp ce presedintele american Donald Trump se afla intr-o vizita de doua zile in Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Atata timp cat…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns marti in Coreea de Sud, in cadrul turneului de 11 zile in Asia, iar pe agenda discutiilor cu liderul sud-coreean Moon Jae-In se vor afla acordurile comerciale si problema nord-coreeana, relateaza site-ul agentiei Yonhap, potrivit Mediafax.Cu vizite…

- Serviciul de Cercetare al Congresului ofera variante care pornesc de la limitarea situatiei si actiuni de descurajare pana la schimbarea regimului de la Phenian si retragerea completa a trupelor americane din Coreea de Sud. Celelalte optiuni sunt mentinerea starii de alerta militara, "contracararea…