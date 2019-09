Pe hârtie, România produce legume suficiente, dar în realitate situația este alta In anul 1990, suprafața totala cultivata cu legume, inclusiv in spații protejate, era de 216.009 ha. Dupa 29 de ani, statistica ne spune ca aceasta a crescut cu aproape 10.000 ha, pana la 226.328 ha. La aceasta se mai adauga leguminoasele pentru boabe (129.485 ha in 1990 și 133.408 ha in 2018) și, evident, deși cultura este trecuta la alta categorie, cartoful (289.616 ha in 1990 și 169.304 ha in 2018). Observam o diminuare la cultura de cartofi, dar despre acest lucru am scris in alte articole. Statisticile publicate de INS se contrazic insa cu cele vehiculate in „Strategia naționala pentru programele… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

