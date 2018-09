Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a fost primul lider PSD care a cerut explict ca Liviu Dragnea sa faca un pas in spate. Discursul Gabrielei Firea vine la mai bine de trei ore de la incerea sedintei. Alti lideri, printre care Adrian Tutuianu si Paul Stanescu, au vorbit despre problemele de comunicare din partid si alte…

- „Am ajuns la executii publice, la linsaj, pentru ca avem curajul sa vedem altfel lucrurile si sa si argumentam. Nu vrem sa dam o lovitura armata de palat, sa preluam puterea dupa o baie de sange. Eu cred ca suntem persoane pasnice, nu suntem inarmati, am si niste pistoale de jucarie. Nu ne permitem…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste de la 12.30 pentru a transa disputele aparute in partis ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia a lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea care ii are printre semnatarri pe Gabriela Firea,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o prima reactie dupa scrisoarea semnata de Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu prin care i se cere demisia de la conducerea PSD si a Camarei Deputatilor, el spunand ca a inteles din aceasta “epistola” ca “partidul trebuie sa se alinieze cu Klaus Iohannis,…

- Senatorul Niculae Badalau a fost singurul candidat pentru functia de presedinte al filialei PSD Giurgiu, ramasa vacanta dupa demisia lui Marian Minea, presedintele Consiliului Judetean. Dupa ce s-a terminat ședința in care a fost ales lider al PSD Giurgiu, Nicolae Badalau a facut cateva declarații…

- Razboiul din PSD se acutizeaza, pe masura ce ne apropiem de Comitetul Executiv in care se vor tranșa lucrurile. In ciuda faptului ca PSD este un partid cu mulți oameni grei, taberele sunt destul de bine conturate și, in acest moment, cel mai important pare votul lui Paul Stanescu, cel care poate…

- Jurnalistul Radu Tudor a identificat Grupul celor 10 lideri PSD (G10), care controleaza voturile din Comitetul Executiv și peste 60% din voturile partidului. Radu Tudor considera ca aceștia pot influența jocurile in Comitetul Executiv, iar daca doresc schimbarea lui Dragnea sunt singurii care o pot…

- Protestele, pe limba PSD. Senatorul PSD Niculae Badalau spune ca protestatarii care au ieșit in strada in ultimele zile, nemulțumiți de modificarea Codurilor penale prin ordonanța de urgența, au dreptul sa-și spuna punctul de vedere, dar intr-o democrație, majoritatea decide. Și, in acest caz, majoritatea…