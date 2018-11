Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc, vineri seara, pe strada Aurel Vlaicu din Suceava, in zona Itcani, potrivit News.ro. Potrivit Politiei Judetene Suceava, soferul unui utilaj de deszapezire (sararita) nu a acordat prioritate intr-o intersectie unui autoturism condus de o femeie. In autoturism se mai aflau…

- UPDATE Doua persoane - sot si sotie - au murit si alte trei - doi soti si fiica lor - au fost ranite, fiind transportate la spital, in urma accidentului de la Varvoru de Jos, judetul Dolj. Politistii spun ca barbatul care a intrat cu masina in copac nu avea permis de conducere. ________…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Calarasi, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata dimineata in localitatea Curcani, dupa ce un autoturism a cazut intr-un canal de langa Balta Curcani, scrie news.ro. Citeste si O fetita de 7 ani a fost ranita grav…

- "Posibil pe fondul vitezei neadaptate, șoferul unui ansamblu TIR incarcat cu lemne a pierdut controlul direcției și s-a rasturnat pe carosabil. Mai multe lemne au cazut peste un autoturism condus regulamentar din sens opus, iar șoferul unui autoturism care se afla in spatele TIR-ului, pentru a evita…

- Doi copii, de 10 si 14 ani, li doi adulti au murit in urma unui accident rutier petrecut in judetul Dolj, dupa ce masina in care se aflau a intrat in semiremorca tractata de un autotractor oprit. Politistii au fost anuntati de producerea unui accident pe DN56, in apropierea localitatii Calafat, potrivit…

- Politistii au fost anuntati de producerea unui accident pe DN56, in apropierea localitatii Calafat, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, scrie News.ro. Un barbat in varsta de 47 de ani conducea un autoturism din directia Calafat catre Craiova, iar la un moment…

- Șase persoane au fost ranite, intre care trei copii și o femeie insarcinata, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un pom, pe un drum din județul Arad, potrivit Mediafax. Accidentul rutier a avut loc pe DN7, la ieșire din localitatea Pecica spre vama…

- Șapte persoane, printre care trei femei insarcinate și doi copii, au fost ranite, vineri, dupa ce au fost implicate intr-un accident grav in Calinești, județul Argeș. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme, relateaza Mediafax . „In accidentul din Calinesti este vorba…