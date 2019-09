Canotajul constantean este la inaltime! In perioada 14-15 septembrie, Romania a cucerit nu mai putin de 15 medalii, dintre care sapte de aur, la Campionatul Balcanic de juniori I si II, care a avut loc in Serbia, la Belgrad. Trei sportivi legitimati la Clubul Sportiv Stiinta Constanta au urcat pe podium si au cucerit medalii. Larisa Bogdan a castigat medalia de aur la junioare I, in proba de 4 vasle, si a mai urcat o data pe prima treapta a podiumului dupa ce s-a impus in ...