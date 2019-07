Stiri pe aceeasi tema

- Circa 228.000 de persoane au fost afectate de inundatiile provocate de furtuni insotite de ploi abundente, care au lovit provincia Jiangxi, din estul Chinei. Dintre acestea, doar 6.351 au fost relocate, au informat duminica autoritatile locale, citate de Xinhua.Intemperiile au afectat provincia…

- O tornada s-a produs în provincia Liaoning din sud-estul Chinei, în urma careia șase persoane au murit și 190 au fost ranite, potrivit televiziunii de stat, pe fondul unei serii de fenomene meteo „extreme” pe care meteorologii le-au pus pe seama schimbarilor climatice, relateaza…

- Trei districte din orasul Heyuan, situat in provincia Guangdong, in sudul Chinei, se numara printre regiunile cele mai afectate de cea mai recenta serie de furtuni care continua de peste o saptamana. Peste 110.000 de persoane au fost afectate, iar 956 de locuinte au suferit pagube.Potrivit…

- Peste 1,42 milioane de persoane au fost afectate de inundatiile provocate de ploile torentiale in provincia Jiangxi, din estul Chinei - 135.000 dintre acestea fiind deja stramutate, informeaza luni Xinhua. De joi, ploile torentiale au dus la inundarea a noua orase ale provinciei, a declarat Biroul de…

- O reglementare recenta impusa de autoritati in provincia Jiangxi din estul Chinei, ce interzice studentilor ca aiba asupra lor in salile de curs dispozitive electronice mobile precum telefoane sau iPad-uri, a...

- Premierul Viorica Dancila a reacționat, joi, la afirmatiile lui Rares Bogdan, conform carora presa din SUA susține ca guvernul roman ar face "jocurile Chinei" in cazul construcției reactoarelor de la Cernavoda in defavoarea companiilor americane.

- Premierul Viorica Dancila a raspuns joi, la Targu Mures, la afirmatiile candidatului PNL la europarlamentare Rares Bogdan, potrivit carora reactiile din presa din SUA privind construirea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda ar indica guvernul roman ca facand "jocurile Chinei" in defavoarea companiilor…

- Treizeci si sapte de exemplare de foca pestrita au fost eliberate vineri in largul coastelor orasului Dalian din provincia Liaoning, situata in nord-est Chinei, relateaza Xinhua. Cele treizeci si sapte de foci s-au numarat printre cele o suta de pui braconati in februarie 2019 si salvati…