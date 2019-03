Patron român care caută angajaţi, CU DISPERARE : “Nu vrem decât ajutoare sociale” Administratorul unei firme din Suceava a ajuns la capatul rabdarii pentru ca nu reuseste sa gaseasca angajati ca sa-si dezvolte afacerea, cu toate ca sustine ca ofera salarii la nivelul celor practicate in Spania si Italia. Corina Seserman ne-a spus ca a incercat sa convinga inclusiv asistati social sa munceasca, dar nu a reusit. “Avem de munca in tara noastra, noi oferim locuri de munca sucevenilor nostri, dar, din pacate, am ajuns sa nu ne putem desfasura activitatea in conditii normale. Nu ne putem dezvolta asa cum ne-am propus din cauza deficitului de angajati. (...) Nu vin la interviuri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

