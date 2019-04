Paştele catolic 2019. Credincioșii participă, sâmbătă noapte, la Slujba de Înviere Catolicii din intreaga lume marcheaza duminica Invierea Domnului, cu o saptamana mai devreme decat Paștele ortodox. In bisericile romano-catolice se oficiaza in aceasta seara Vigilia pascala, slujba care celebreaza iesirea lui Iisus Hristos din mormant. In Sambata Sfanta, Biserica mediteaza in tacere si rugaciune patimirea si moartea lui Cristos si nu celebreaza in cursul zilei nicio actiune liturgica. In schimb, noaptea are loc celebrarea solemna a Vigiliei Pascale. Prin celebrarea din aceasta Noapte Sfanta se exprima trecerea de la moarte si pacat la viata noua in Isus Cristos Inviat din morti.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un caz incredibil s-a petrecut ieri in comuna Cristești, din județul Iași. La funeraliile unei femei din localitate, dupa ce sicriul a fost lasat in groapa, unui gropar i s-a facut rau și s-a prabușit din picioare. Barbatul a decedat in timp ce umplea groapa in care fusese inhumata femeia respectiva,…

- FOTO – Ziarul Lumina Parohia Ortodoxa Șomcutu Mic are, incepand de duminica, 31 martie, un nou preot paroh. Credincioșii din Parohia Șomcutu Mic au asistat duminica, 31 martie, la Sfanta Liturghie oficiata de un sobor de preoți și diaconi, din care au facut parte arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul…

- “Avem o țara dupa chipul și asemanarea noastra. Asta inseamna ca, daca pot sa transmit un mesaj, nu e nici sus, nici jos, ci eu, ce fac eu cu viața mea? Ce facem noi cu țara noastra?” Francisc Doboș Se apropie Paștele, sarbatoarea reimprospatarii credinței pentru creștini. Cațiva importanți ganditori…

- Credinciosii care doresc sa asiste la slujba prezidata de Papa Francisc la Catedrala romano-catolica Sfantul Iosif din Bucuresti, in data de 31 mai 2019, se pot inscrie online pe site-ul inscrieri.papalabucuresti.ro. Potrivit organizatorilor sunt doar 100 de locuri disponibile in interiorul catedralei,…

- Nenumarate provocari, o cultura surprinzatoare și misiuni care au șocat de-a dreptul, de toate acestea au avut parte vedetele Asia Express duminica seara, pe Antena 1, in cea de-a doua parte din Drumul Elefantului. Șapte echipe au ajuns aseara in India, insa doar șase au continuat cursa, caci Șerban…

- Romania este "o lume a Rasaritului", un Rasarit "foarte putin iubitor de democratie", a declarat, joi, vicepresedintele Academiei Romane, Razvan Theodorescu, in cadrul dezbaterii "Intre unitate si contradictie: cele doua Europe". Academicianul a vorbit despre pozitionarea sociala si istorica a tarii…

- Dupa o indelungata suferinta, s a stins din viata in data de 17.02.2019, Dr. Constantinescu Constanta Beatrice. Slujba de comemorare va avea loc in data de 19.02.2019, ora 11:00 la biserica Cimitirului Central. Dumnezeu sa o odihneasca in pace A plecat dintre noi colegul si prietenulsef mecanic Vasile…

- Enoriasii cubanezi si-au sters lacrimile si i-au multumit lui Dumnezeu pentru ca prima biserica romano-catolica construita de la Revolutia Cubaneza din 1959 incoace si-a deschis portile, sambata.