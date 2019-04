PAȘTE 2019. CFR Călători suplimentează garniturile pe perioada sărbătorilor In perioada 26 aprilie - 1 mai vor fi suplimentate cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinatii pentru petrecerea sarbatorilor Pascale si turism. ”In minivacanta prilejuita de Sarbatorile de Paste si 1 Mai, CFR Calatori va opera opereaza cu intreg parcul activ de material rulant si programeaza suplimentar, operativ - in functie de disponibilitati - capacitati de transport pe rutele la care se inregistreaza cele mai mari solicitari”, susțin reprezentanții CFR Calatori. In plus, fata de trenurile existente in graficele de circulatie, vor fi asigurate legaturi cu trenuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

