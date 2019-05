Partidele din România, publicitate de SUME COLOSALE pe Facebook, pentru alegeri Maine au loc alegerile europarlamentare și referendumul pentru justiție, intre orele 7:00-21:00, iar partidele au alocat sume importante de bani pentru campanie. Bani care au venit intr-o majoritare covarșitoare din bani publici, prin legea finanțarii partidelor. O parte dintre acești bani s-au dus in reclamele pe Facebook potrivit digi24.ro. Rețeaua de socializare Facebook a inceput sa fie mai transparenta in ceea ce privește reclamele, dupa declansarea scandalului Cambridge Analytica, care luat datele personale a aproximativ 87 de milioane de utilizatori, fara consimtamantul acestora,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

