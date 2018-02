Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul olandez de Externe, Halbe Zijlstra, a demisionat dupa ce a admis ca a “fabricat” o poveste despre prezenta sa in cadrul unei intalniri in 2006, unde președintele rus Vladimir Putin ar fi prezentat o strategie pentru construirea unei Rusii mai mari, relateaza Reuters.

- Organizatia Natiunilor Unite ar trebui sa ia in considerare crearea unei forte de circa 20.000 de militari din state din afara NATO si de 4.000 de politisti pentru a solutiona criza din Ucraina, releva un nou raport care va fi prezentat oficialilor occidentali in aceasta saptamana, transmite Reuters.…

- Deputata irlandeza Mary Lou McDonald a devenit sambata prima femeie aleasa la conducerea partidului Sinn Fein, succedandu-i in functie lui Gerry Adams, liderul istoric al formatiunii politice irlandeze, relateaza Reuters, AFP, PA si Xinhua. Potrivit media locale, Gerry Adams (69 de ani),…

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan, fost consilier in Parlamentul Germaniei, povesteste, pe Facebook, ca Martin Schulz, liderul socialistilor germani, a fost blocat de propriul partid pentru a ocupa functia de ministru de Externe. Motivul? Schulz si-ar fi incalcat o promisiune data inainte de…

- Rusia dispune de masuri care pot fi luate impotriva Statelor Unite intr-o batalie a sanctiunilor, dar deocamdata nu va face nicio miscare, sustine ministrul adjunct de Externe, Sergei Ryabkov in ziarul Izvestia, informeaza Reuters. Avand in vedere ca relatiile dintre cele doua tari sunt reci in urma…

- Phenianul a denuntat duminica drept un "strigat de groaza" in fata puterii nord-coreene referirile la Coreea de Nord din recentul discurs al presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, in care liderul de la Casa Alba a calificat regimul nord-coreean drept "dictatura cruda", relateaza…

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Statele Unite considera ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa lege Rusia de Germania prin Marea Baltica, reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetica a Europei, a declarat, sâmbata, secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, informeaza site-ul agentiei de stiri…

- „Din pacate, a fost un accident feroviar la Milano. La ora actuala continua operațiunile de descarcerare, dar este cert pana acum ca sunt doi morți și zece raniți. Pe lista respectiva nu figureaza niciun cetațean roman”, a declarat ministrul de Externe la inceputul ședinței de Guvern. Meleșcanu…

- Prima motiune de cenzura impotriva guvernului de coalitie condus de Boiko Borisov a fost sustinuta de 103 dintre cei 240 de parlamentari, in timp ce 131 de membri ai legislativului bulgar au votat contra motiunii. Citeste si Parlamentul de la Sofia a votat legile anticoruptie. Bulgaria va…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Ministerul de Externe rus a acuzat joi oficiali americani de scurgere de informatii financiare confidentiale catre media despre diplomati rusi aflati in post in Statele Unite ale Americii (SUA) si a cerut ca cei responsabili sa fi pedepsiti, relateaza agentia Reuters. In cursul acestei…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat la o adancime…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au acuzat ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor în Golf, au "interceptat" luni dimineata un avion civil al Emiratelor în drum spre Bahrein, marcând o escaladare între Abu Dhabi si Doha care nu mai au relatii diplomatice, informeaza AFP…

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA, relateaza Reuters.…

- Dupa aranjamentele din Biroul Politic al PNL Targu-Jiu, in urma carora Mihai Paraschiv a pierdut funcția de prim-vicepreședinte, șeful organizației județene Dan Valceanu i-a interzis acum consilierului municipal sa mai faca declarații publice in numele partidului. Mihai Paraschiv susține ca a aflat…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina, precizand ca Romania nu ii va uita niciodata pe cei care vorbesc si fac parte din etnia romaneasca.

- Campioana de la US Open, americanca Sloane Stephens, a fost eliminata neasteptat din primul tur al turneului WTA de tenis de la Sydney, fiind invinsa cu 6-3, 6-0 de Camila Giorgi (Italia), relateaza Reuters. Stephens, nr. 13 mondial, care nu a mai jucat de la finala Fed Cup din noiembrie,…

- Ministrul german de externe Zigmar Gabriel va efectua o vizita de lucru în Ucraina, în perioada 3-4 ianuarie, a anunțat serviciul de presa al Ministerului de Externe al Ucrainei, scrie paginaderusia.ro La Kiev, Gabriel va avea discuții cu șeful Ministerului de Externe al Ucrainei,…

- Rusia va livra Turciei patru sisteme de rachete sol-aer S-400 in cadrul unui contract in valoare de 2,5 miliarde de dolari, aflat aproape de finalizare, a declarat directorul executiv al Rosteh, corporatia de stat rusa in domeniul armamentului, Serghei Cemezov, pentru cotidianul Kommersant de miercuri,…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator intre Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters.Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…

- Decizia Washingtonului de a furniza armament catre Ucraina va provoca Administratia de la Kiev sa foloseasca forta in cadrul conflictului desfasurat in estul statului ucrainean, a declarat, sambata, Grigori Karasin, adjunct al ministrului rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele rus, Vladimir Putin, au avut joi o convorbire telefonica in cadrul careia au convenit sa depuna eforturi pentru a crea conditiile care sa permita intoarcerea observatorilor rusi in estul Ucrainei, au indicat Berlinul si Kremlinul, relateaza agentia Reuters,…

- Aprobarea unui licente pentru export Ucrainei, de catre SUA, care sa ii permita sa cumpere anumite arme de la producatorii americani, ar putea provoca nationalistii ucraineni din est sa declanseze un nou conflict sangeros, a anuntat, joi, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Marea Britanie si celelalte state din NATO trebuie sa apere cablurile submarine aflate la mare adancime de un potential atac potential catastrofal din partea fortelor navale ruse, actiune care afecta tranzactii financiare de mii de miliarde de dolari, a avertizat vineri seful Statului Major al armatei…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- SUA nu au observat nicio retragere semnificativa a forțelor ruse din Siria, în pofida unui anunț în acest sens facut luni de președintele Vladimir Putin, a declarat marți Pentagonul, potrivit Reuters.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care a efectuat luni o vizita neanuntata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, in vestul Siriei, a ordonat inceperea retragerii fortelor ruse din aceasta tara, au anuntat agentiile de presa ruse preluate de AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Vladimir Putin,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a efectuat luni o vizita neanunțata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, in vestul Siriei, a ordonat inceperea retragerii forțelor ruse din aceasta țara, au anunțat agențiile de presa ruse preluate de AFP și Reuters. Vladimir Putin, care miercurea trecuta a anunțat…

- Exercitiile militare de amploare efectuate de SUA si Coreea de Sud si amenintarile americane cu un razboi preventiv impotriva Phenianului au facut ca izbucnirea unui razboi in Peninsula Coreeana sa devina 'un fapt stabilit', a declarat miercuri seara un purtator de cuvant al Ministerului de Externe…

- Postul de radio al Ministerului de Interne yemenit, controlat de rebeli houthi, a transmis luni ca fostul presedinte yemenit Ali Abdallah Saleh a fost ucis, informeaza Reuters si EFE.Un oficial houthi a confirmat pentru agentia de presa chineza Xinhua ca fostul presedinte Ali Abdallah Saleh,…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Serviciul securitatii de stat din Belarus, KGB, a sustinut ca a descoperit o retea de spioni care ar fi fost infiintata de un jurnalist ucrainean, care lucreaza pentru Ministerul Apararii din Ucraina, relateaza Reuters.

- Comitetul central al partidului aflat la conducerea Zimbabwe, ZANU-PF, l-a destituit, duminica, pe presedintele Robert Mugabe din functia de lider al organizatiei politice, potrivit Reuters care citeaza mai multe...

- Ministrul de externe libanez Gebran Bassil a declarat, vineri, ca criza declansata de demisia prim-ministrului tarii face parte dintr-o "incercare de a crea haos in regiune", au relatat posturile de televiziune locale, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Saad al-Hariri a renuntat la functia…

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potential', decât un partener în construirea securitatii europene, a declarat directorul serviciului german de informatii externe BND, Bruno Kahl, remarcând ca amplele exercitii militare Zapad, desfasurate în septembrie…

- Dupa mai bine de o luna și jumatate de la solicitarea facuta catre ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Ruslan Bolbocean, în care l-am rugat sa comenteze intenția Ucrainei de a scoate la privatizare Complexul Hidroenergetic Nistrean, am primit urmatorul raspuns: "MAEIE nu cunoaște…