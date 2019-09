Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a avertizat miercuri, la Strasbourg, ca nu trebuie subestimate consecintele unui Brexit fara acord si a atentionat ca problemele implicate de iesirea Regatului Unit din blocul comunitar trebuie sa fie solutionate inainte ca viitoarea…

- Astazi, 18 septembrie 2019, intr-o dezbatere in Parlamentul European reunit in sesiune plenara la Strasbourg, președintele in exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a vorbit despre situația in privința negocierilor de ieșire a Marii Britanii din Uniune. De altfel, inaltul oficial a declarat…

- Președintele Comisiei Europene și negociatorul șef al UE pentru Brexit l-au felicitat joi pe Boris Johnson, noul premier britanic, dar i-au atras atenția ca alt Acord pentru ieșirea Marii Britanii din Uniune nu va exista. Michel Barnier a atenționat, de altfel, statele membre sa se pregateasca pentru…

- Parlamentul European i-a atras atentia miercuri noului premier britanic Boris Johnson asupra consecintelor "extrem de daunatoare din punct de vedere economic" ale unei iesiri a Marii Britanii din UE fara acord, in ziua in care el isi preia functia, relateaza AGERPRES.Legislativul comunitar…

- Liderii grupurilor politice din Parlamentul European l-au avertizat, miercuri, pe noul premier Boris Johnson asupra efectelor economice foarte grave asupra Marii Britanii daca se va retrage din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit. Boris Johnson, noul lider al Partidului Conservator…

