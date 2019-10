Stiri pe aceeasi tema

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a fost constransa miercuri sa-si intrerupa discursul de politica generala dupa ce a fost huiduita de parlamentari, in mijlocul unor scene haotice din parlamentul local, informeaza AFP. Discursul de politica generala al lui Carrie Lam era prezentat…

- ​Hong Kongul se afla în a 18-a saptamâna de proteste cauzate în prima faza de legea extradarii ce ar putea fi implementata. În condițiile în care, începând din 2047, Hong Kong și-ar putea pierde statutul de regiune autonoma, mulți dintre cetațeni și-au exprimat…

- Violente au izbucnit in Hong Kong in timp ce protestatari s-au confruntat cu politia cu prilejul celei de-a 70-a aniversari de regim comunist in China. Cel putin 51 de persoane au fost ranite, intre care tanarul, si un alt protestatar se afla de asemenea in stare grava incepand de marti seara, a…

- Lidera de la Hong Kong, Carrie Lam, a anunțat ca va retrage legea extradarii catre China, principala solicitare a manifestanților care au protestat în strada și s-au luptat cu poliția pentru a menține autonomia teritoriului fața de Beijing, noteaza BBC News.

- Nu este sigur ca aceasta retragere a proiectului va pune capat protestelor, numite Miscarea Umbrelelor. Aceasta era principala cerinta a protestatarilor. Protestele au evoluat si sute de mii de oameni cer acum o reforma democratica si investigarea actelor brutale comise de politie.Lam a…

- Un alpinist francez cunoscut sub numele de „Spiderman” a escaladat un zgarie-nori din Hong Kong și a afișat un steag pe care era trecut un mesaj la pace in megalopolisul framantat de revolte. Alain Robert a afișat vineri dimineața un banner care arata o strangere de mana și steagurile din Hong Kong…

- Intr-un alt mesaj pe Twitter, liderul de la Casa Alba a mentionat ca multe persoane l-au acuzat ca este vinovat pentru ''problemele actuale din Hong Kong''. El si-a exprimat speranta ca ''nimeni nu va fi ucis'' in timpul crizei din Hong Kong.Ciocniri violente au avut loc marti seara intre…