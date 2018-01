Parlamentar german de extrema dreapta, investigat pentru incitare la ura, din cauza unei postari antimusulmane, de Anul Nou

Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Curca spanzurat de manerul ușii din camera sa cu un cordon provenit de la o haina. Tanarul ar mai fi incercat in trecut sa iși puna capat zilelor. Inainte sa se sinucida, solistul de muzica populara le-a lasat un bilet de adio familiei și apropiaților, in care i-a indemnat sa-l uite…

- La Ambasada Rusiei unui deputat britanic i s-a amintit ca acum nu e anul 1984. La Ambasada Rusiei de la Londra a fost comentat articolul ziarului The Guardian, in care se spune ca deputatul Camerei Comunelor, Damian Collins, a amenințat cu masuri restrictive Facebook-ul și Twitter-ul, in cazul in care…

- Companiile Facebook și Twitter se pot confrunta cu sancțiuni din partea Londrei daca refuza sa coopereze cu Parlamentul britanic in investigația privind posibilul amestec al Rusiei in referendumul privind Brexit, a avertizat șeful comisiei parlamentare pentru cultura, mass-media și sport Demian Collins,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a respins marti "orice prejudecati" în legatura cu noul guvern austriac al cancelarului conservator Sebastian Kurz care va guverna împreuna cu extrema dreapta din FPOe, relateaza AFP,

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa. In urma negocierilor, Sebastian…

- O cursa Wizz Air si una British Airways, care trebuiau sa decoleze luni din Londra si sa ajunga pe aeroportul Otopeni au fost anulate, iar o alta, care urma sa decoleze din Bucuresti si sa aterizeze in Londra a fost, de asemenea, anulata, din cauza conditiilor meteo din Marea Britanie. …

- Masa calda pentru elevii din doua unitati scolare din Teleorman in Social / Elevii care frecventeaza cursurile a 50 de unitati de invațamant preuniversitar de stat vor primi masa calda in anul scolar 2017-2018, dupa ce Executivul condus de Mihai Tudose a aprobat in ședința de miercuri, 6 decembrie,…

- Comisia Europeana a deschis astazi o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Romaniei, pentru transpunerea si punerea in aplicare incorecta a anumitor dispozitii privind migratia legala. "Comisia a deschis astazi o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor…

- Politia economica din Italia a perchezitionat birourile casei de moda Gucci, in cadrul unei investigatii referitoare la evaziune fiscala, a declarat o sursa apropiata situatiei. "Gucci confirma ca asigura o colaborare totala cu autoritatile si are incredere in corectitudinea si transparenta…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sambata dimineata, in orasul Londra, autoritatile britanice suspectand ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sambata in jurul orei 3.00 (5.00, ora Romaniei), la intersectia…

- Donald Trump i-a transmis premierului britanic sa se concentreze pe „terorismul” care are loc in Marea Britanie dupa ce Theresa May l-a criticat pe presedintele american ca a distribuit pe Twitter clipuri ale extremei drepte, scrie The Guardian.

- Circulatie deviata pe Centura Bucuresti din cauza acumularilor de apa. DN 13 A, blocat in Mures din cauza unui stalp doborat.Circulatia rutiera pe Centura Bucuresti este deviata pe rute...

- Sapte presupusi membri ai Al Qaida au fost ucisi in noaptea de sambata spre duminica de o drona in sudul Yemenului, a anuntat un responsabil al serviciilor de securitate, citat de AFP. 0 0 0 0 0 0 Jihadistii presupusi se aflau la bordul a trei vehicule deplasandu-se din provincia…

- Aproximativ 50 de persoane au fost retinute sambata dupa-amiaza intr-un zona comerciala din Bruxelles dupa ce un grup de persoane care participasera la o manifestatie a devastat cateva magazine si a agresat fortele de ordine, a informat politia locala, relateaza AFP. Potrivit unui bilant publicat…

- Poliția a transmis pe Twitter ca „pericolul a fost eliminat”, dupa ce tigrul a fost ucis de proprietarul sau, lânga Turnul Eiffel, la puțin timp dupa ce a evadat. Un tigru de la circ a fost împușcat mortal, de proprietarul sau, dupa ce a evadat și se plimba pe…

- ITM Teleorman informeaza: Negocierile colective pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse Codului Fiscal sunt obligatorii in Economie / In perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, angajatorii au obligația de a iniția negocieri colective, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței…

- Coordonatorul WAZE in Romania, Paul Dorneanu a prezentat pentru Libertatea.ro o analiza a vitezei de deplasare in Bucuresti, la ore de varf si a stabilit cati bani pierde din cauza traficului un sofer care merge cu masina la munca in fiecare zi. Conform datelor statistice stocate cu ajutorul aplicatiei…

- Incendiu la o locuința de la Magura / Un barbat si-a pierdut viața in Eveniment / Un barbat din Magura si-a pierdut viața intr-un incendiu ce a izbucnit la locuința sa in dupa amiaza zilei de duminica, 19 noiembrie. Pompierii din cadrul Detașamentului Alexandria au intervenit la fața locului…

- Academicieni si parlamentari britanici pun presiune pe oficialii companiei Facebook si Twitter pentru a transmite cunostintele lor cu privire la ingerintele Rusiei in timpul politica interna a Marii Britanii, informeaza cotidianul The Guardian.

- Armata rusa a publicat marti imagini prezentate ca dovezi "concludente" ale faptului ca Statele Unite "acopera" gruparea Stat Islamic (SI), acestea fiind denuntate rapid de o organizatie nonguvernamentala si utilizatori ai retelelor sociale ca ingloband o captura de ecran a unui joc video, scrie…

- La 31 de ani, Inna, pe numele ei adevarat Elena Alexandra Apostoleanu, are milioane de fani in toata lumea și tot ce iși poate dori. Cu toate acestea, foarte puțini oameni știu povestea din spatele numelui ei de scena… Se pare ca bunicul ei a fost, de fapt, cel care a inspirat-o pe artista in alegerea…

- Contul de Twitter al europarlamentarului Guy Verhofstadt, liderul grupului liberal, a fost spart, a confirmat vineri eurodeputatul pe Facebook, informeaza dpa. El a precizat ca "au fost luate masurile necesare" și și-a exprimat speranța ca "problema va fi…

- A durat mai putin de doua ore ca un nou microbuz autonom, produs de un brand din Las Vegas, sa fie implicat intr-un accident, miercuri, multumita unui om, scrie The Guardian. Accidentul a fost unul minor si...

- Cel putin doi copii au murit, iar alti 17 au fost raniti grav în Australia, marti, dupa ce o masina a intrat într-o scoala din Sydney. O femeie în vârsta de 52 de ani a pierdut controlul autovehiculului si a intrat într-o cladire din lemn în care se tineau…

- Numele Reginei Elisabeta, ale unor apropiati ai presedintelui Donald Trump, ai premierului Canadei, Justin Trudeau, dar si numele unor vedete de top, precum Madonna sau Bono, sau ale gigantilor Apple, Facebook sau Twitter apar într-o noua investigatie privind paradisurile fiscale, intitulata…

- Noi documente publicate de The Guardian confirma faptul ca mai multe companii de stat din Rusia au facut investiții in Facebook și Twitter sub tutela lui Putin. Oficialii Google, Facebook și Twitter se afla de cateva zile la Washington pentru a da declarații pe marginea modului in care Rusia a reușit…

- Peste 250 de manifestanti au fost arestati, duminica, la Moscova, dupa o demonstratie, neautorizata, impotriva presedintelui Vladimir Putin, a anuntat agentia TASS. Politia a precizat ca 263 de persoane au fost arestate pentru "tulburarea ordinii publice", ei avand asupra lor cutite si arme…

- Barbatul a fost dus la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului din Tecuci, unde medicii i-au acordat primele ingrijiri si au stabilit ca trebuie sa fie transportat la spitalul din Galati. ”A fost adus la spital la ora 10.45, un barbat de 49 de ani din Cosmesti. A fost dus imediat la Urgente…

- "USR trece prin momente dificile, cu alegeri contestate și un proaspat președinte boicotat de filiala București, de unii parlamentari și alți delegați. Președintele anterior, fondatorul partidului și-a dat demisia, iar disputele interne se țin lanț", scrie deputatul USR pe Facebook. "Cand…

- Formatiunea pro-britanica Partidul Unionist Democrat si nationalistii irlandezi din cadrul Sinn Fein nu au ajuns la un numitor comun, dar vor continua negocierile marti cu scopul de a restabili un guvern descentralizat, a anuntat secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, James Brokenshire.…

- Un cuplu este acuzat de uciderea fiului lor in varsta de 4 ani, care a fost lasat sa putrezeasca intr-un leagan pentru bebeluși din casa familiei. Cheyanne Harris, 20 de ani, și Zachary Koehn, 28 ani, au fost arestați miercuri, fiind acuzați de crima de gradul 1 in cazul morții fiului lor, Daniel Koehn,…

- O explozie produsa miercuri seara la Kiev s-a soldat cu un mort și cel puțin trei raniți, printre care și un parlamentar, informeaza Reuters. Bilanțul provizoriu al victimelor a fost anunțat de un reprezentant al ministerului ucrainean de interne, potrivit Agerpres. Doi dintre raniți sunt…

- Autoturism in flacari la Galateni in Eveniment / Miercuri, in jurul orei 12.10, pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, pompierii militari au fost alertati de izbucnirea unui incendiu la un autoturism, in apropierea Statiei CFR Galateni. La fata locului s-a deplasat un echipaj de interventie…

- Presedintele comisiei de Aparare a PNL, deputatul Ovidiu Raetchi, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj de ziua Armatei Romane. Liberalul sustine ca ii admira pe soldatii romani pentru loialitate si generozitate. Politicianul spune ca soldatii sunt demni de admiratie si pentru ca au reusit…

- Facebook testeaza spargerea News Feed-ului in doua parți separate, una care sa conțina postarile personale ale utilizatorilor și alta care sa prezinte reclamele și postarile comerciale, a anunțat compania, potrivit Reuters . News Feed-ul reprezinta partea centrala a Facebook și conține un șir nesfarșit…

- Circulația tramvaielor pe linia 41 este blocata la aceasta ora din cauza unui tramvai care s-a defectat pe Șoseaua Virtuții, in zona Podului Ciurel, potrivit unui anunț postat pe Twitter de Regia Autonoma de Transport București. Pâna în prezent, mai mult de zece tramvaie sunt…

- Tanarul lider conservator austriac Sebastian Kurz, invingator in alegerile legislative din 15 octombrie, a anuntat marti ca a invitat partidul de extrema dreapta FPO la negocieri exclusive in vederea formarii unei coalitii de guvernare, scrie AFP.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, ca explozia a avut loc la mall-ul Slager, in urma unor lucrari la sistemul de stingere cu pulberi, amplasat pentru a se declansa automat in cazul unui…

- In septembrie, s-au inmatriculat peste 500 de masini second hand din import, de 11 ori mai multe decat masinile noi in Economie / La nivelul judetului Teleorman, in luna septembrie au fost inmatriculate peste 550 de autoturisme second-hand din import, de 11 ori mai multe decat masinile noi, arata…

- “Tineri fermieri” din Teleorman, trimisi in judecata pentru frauda cu fonduri europene in Eveniment / Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au trimis in judecata, in stare de libertate, trei teleormaneni…

- Avand in vedere stratul consistent de zapada aflat la altitudini de peste 1500 m, la Vf.Omu ajungand la 82 cm, iar in zonele unde zapada a fost troienita depașind 1m, toate traseele turistice montane din Bucegi și Ciucas, interzise in sezonul rece se declara temporar inchise, pana la imbunatațirea conditiilor…

- Rețeaua sociala Facebook a determinat victoria actualului președinte al SUA, Donald Trump, la alegerile din 2016, in timp ce Twitter i-a servit pentru a vorbi cu oamenii, susține Brad Parscale, fostul director de campanie pentru tehnologii digitale al lui Trump. ...

- Serviciul de ambulanta din Londra a anuntat sambata ca 11 persoane au primit ingrijiri medicale, in special pentru rani la cap si picioare, dupa ce un automobil a intrat pe trotuar si a lovit mai multi pietoni in apropierea Muzeului de Istorie Naturala. Incidentul a avut loc la ora locala 14.30 (16.30…